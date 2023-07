Von Markus Balser, Nicolas Richter und Mike Szymanski, Berlin

Den Führungsleuten der Ampelkoalition war klar: Ein bisschen Sommerpause dürfte dem Regierungsbündnis in diesem Jahr vielleicht ganz guttun. Die vergangenen Wochen und Monate haben tiefe Spuren hinterlassen: Im Streit um das Heizungsgesetz und zuletzt um Kürzungen im Etat von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) haben alle drei Partner nicht den besten Eindruck hinterlassen. In der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause stoppte das Bundesverfassungsgericht die Bundestagsentscheidung zum Heizungsgesetz, nachdem vor allem SPD und Grüne, schließlich aber auch die FDP es unbedingt noch verabschieden wollten. Die drei Parteien hatten aber den Parlamentariern nicht genug Zeit gelassen, sich damit angemessen auseinanderzusetzen. Die Folge: Frust, Schuldzuweisungen.

Beim Streit um geplante Kürzungen beim Elterngeld veröffentlichten Abgeordnete von FDP und Grünen interne Briefwechsel zwischen den beteiligten Ministerien im Internet und schonten sich auch sonst nicht im Umgangston. So gesehen war es alles andere als selbstverständlich, dass die Spitzen von SPD, Grünen und FDP am Mittwochabend im Kanzleramt noch einmal zum Koalitionsausschuss zusammenkamen, um drei Stunden später in Frieden wieder auseinanderzugehen. Oder, wie es eine beteiligte Person formulierte: sich einen schönen Sommer zu wünschen.

Die Ampel kann offenbar auch Harmonie

Tatsächlich sollen Beschlüsse in dieser Runde nicht gefallen sein, das verlautete hinterher aus allen drei Parteien. Auch habe es keine konkrete Tagesordnung gegeben. Gesprochen worden sei in großer und kleiner Runde. Dennoch steht ein Ergebnis dieses Treffen fest: Die Ampel kann offenbar auch Harmonie.

Bundeskanzler Olaf Scholz soll sinngemäß ausführlicher dargelegt haben, dass seine Regierung in diesen aufwühlenden Zeiten stellvertretend für die Gesellschaft die akuten Konflikte austrage und verhandle, demnach also Spannungen einerseits nachvollziehbar und Kompromisse andererseits erwünscht seien.

Scholz spricht da als Politiker mit einer gewissen Erfahrung: Als seine SPD noch Juniorpartnerin der großen Koalition war, waren es die eigenen Leute, die Mühe hatten, hinterher zu den zäh ausgehandelten Kompromissen zu stehen. Und wenn schon die eigenen Leute glaubten, eine Lösung tauge nichts - wie sollte dann das Vertrauen der Bevölkerung ins Regierungshandeln wachsen?

Nach vorn schauen: mehr Digitalisierung, weniger Bürokratie

In der Runde am Mittwochabend soll man sich darin einig gewesen sein, sich nach dem Sommer stärker auf Projekte zu konzentrieren, die Deutschlands Wirtschaft stärken und dazu beitragen, das Land zu modernisieren. Wie aus der Runde verlautet, hätten alle drei Partner gleichermaßen Interesse daran, beispielsweise bei der Digitalisierung und beim Bürokratieabbau voranzukommen. Der Vorteil: Das Streitpotenzial dürfte geringer ausfallen.

Ein zusätzlicher Grund für Optimismus: Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat gerade am Mittwoch ein Steuerkonzept vorgelegt, mit dem die Wirtschaft um jährlich etwa sechs Milliarden Euro entlastet werden soll. Die FDP will an diesem Abend im Kanzleramt Zuspruch dafür erfahren haben. Aus der Runde heißt es, es soll zumindest keiner dagegengeredet haben. Aber das wäre ja auch schon ein Fortschritt.