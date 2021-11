Die Parteien einer möglichen künfitgen Ampel-Koalition SPD, Grüne und FDP wollen sich dafür einsetzen, dass Spitzenkräfte aus dem Osten Deutschlands zukünftig öfter in Führungspositionen vertreten sind. Dies geht aus dem Abschlusspapier der Arbeitsgruppe "Gleichwertige Lebensverhältnisse" hervor, welches dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) einem Vorabbericht zufolge vorliegt. "Wir verbessern die Repräsentation Ostdeutscher in Führungspositionen und Entscheidungsgremien in allen Bereichen. Für die Ebene des Bundes legen wir bis Ende 2022 ein Konzept zur Umsetzung vor", heißt es in dem Bericht.

In dem Papier wird außerdem betont, dass neue und zu erweiternde Bundes- und Forschungseinrichtungen bevorzugt in den ostdeutschen Bundesländern und strukturschwachen Regionen angesiedelt werden sollen. Studien zufolge sind Ostdeutsche in Führungspositionen bundesweit unterrepräsentiert.

Die für die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP eingesetzten 22 Arbeitsgruppen sollten ihre Ergebnispapiere bis Mittwochabend bei den Parteiführungen einreichen. (12.11.21)

Röttgen und Braun wollen für CDU-Bundesvorsitz kandidieren

Der Außenpolitiker Norbert Röttgen will für den Bundesvorsitz der CDU kandidieren. Röttgen ließ am Donnerstag für Freitagmorgen eine Pressekonferenz ankündigen zum Thema "Kandidatur für den Vorsitz der CDU Deutschlands". Am Mittwoch war bekannt geworden, dass auch der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun kandidieren wird. Er will sich von seinem Heimatverband Gießen nominieren lassen. Auf einer virtuellen Sitzung des hessischen CDU-Landesvorstands am Freitag werde er die Gründe für seine Bewerbung darlegen, sagte ein Sprecher der Landes-CDU. Braun soll die Unterstützung von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier haben.

Als weiterer möglicher Kandidat gilt der Finanzexperte Friedrich Merz. Der noch amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bereits angekündigt, dass er nicht antreten wird. (11.11.2021)

Am Montag gehen die Koalitionsverhandlungen weiter

Die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP gehen am Montag in die nächste Runde. Dann soll die 21-köpfige Hauptverhandlungsgruppe der drei Parteien erneut zusammenkommen und über die Ergebnisse der thematischen Arbeitsgruppen sprechen. Wie SPD und FDP am Donnerstag mitteilten, sind zuvor noch die Generalsekretäre am Zug. Lars Klingbeil (SPD), Michael Kellner (Grüne) und Volker Wissing (FDP) seien im Austausch, um die 22 Arbeitspapiere zusammenzuführen.

Über die Ergebnisse der Arbeitsgruppen, die am Mittwochabend abgegeben wurden, ist bisher wenig bekannt. Mehrere Gruppen konnten sich nicht in allen Punkten einigen und reichten eine Reihe wichtiger offener Fragen an die Hauptverhandler weiter. In Bereichen wie Klima, Finanzen, Verkehr sowie Außen- und Verteidigungspolitik gab es zwar Fortschritte, die Papiere der Arbeitsgruppen weisen aber Klammern auf - das bedeutet, zu den Punkten gibt es noch keine Einigung, wie die dpa am Mittwochabend berichtete.

Die Parteiführungen hatten den Arbeitsgruppen sehr detaillierte Vorgaben gemacht, wie sie ihre Ergebnisse abzuliefern haben: die kleinen Gruppen bis zu drei Seiten, die großen bis zu fünf, Schriftgröße 11, Calibri, Zeilenabstand 1,5. Die Einzelergebnisse sollen in den kommenden Tagen zusammengeführt werden, bevor die Arbeit an den noch offenen Punkten beginnt.

Zu Beginn der Koalitionsverhandlungen hieß es, dass die Hauptverhandlungsrunde bis Ende November die Beratungen abschließen solle. In der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember soll der bisherige Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler gewählt werden. Der äußerte sich zufrieden zum Stand der Koalitionsverhandlungen: "Meine Zuversicht ist eigentlich die ganze Zeit da, und sie wird immer besser", sagt Scholz mit Blick auf den Zeitplan. "Die drei Parteien sind ganz gut beieinander." Die Rückmeldungen aus den Arbeitsgruppen zeigten, dass "viele Sachen auch zueinander gekommen" seien. Die verbliebenen Differenzen seien nicht so zahlreich, dass er sie für unüberwindbar hielte. (11.11.2021)

Grüne dementieren Bericht über angeblichen Verzicht auf Finanzministerium

Die Grünen wollen entgegen der Darstellung eines am Mittwochabend veröffentlichten Berichts nicht der FDP das Finanzministerium in einer möglichen Ampel-Regierung überlassen. "Das ist falsch. Es gibt keinen Verzicht auf irgendein Ministerium und auch keine Festlegung, wer was wird", sagte ein Sprecher der Partei der Süddeutschen Zeitung auf Nachfrage.

Zuvor hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung Gegenteiliges berichtet. Demnach sollen die Grünen nicht mehr auf dem wichtigen Ministerium beharren. "Am Finanzministerium werde man die Bildung der Ampel nicht scheitern lassen", berichtet die FAZ weiter unter Berufung auf grüne Verhandlungskreise. Dem Bericht zufolge haben die verantwortlichen Verhandler der Grünen sechs Ministerien definiert, auf welche die Partei Anspruch erhebt. Dazu sollen das Auswärtige Amt, sowie die Ressorts Verkehr, Landwirtschaft, Umwelt, Familie und Transformation zählen.

Die Grünen hatten das Finanzministerium stets als Schlüsselministerium beschrieben, um über die Kontrolle über die Finanzen auch den Kampf gegen die Erderwärmung voranzutreiben. Es wird vermutet, dass sie sich den Verzicht auf das Finanzministerium nun mit Zugeständnissen der SPD und vor allem der FDP beim Thema Klimaschutz versüßen lassen. (10.11.2021)

Klingbeil will einem Kanzler Olaf Scholz den Rücken freihalten

Der designierte SPD-Chef Lars Klingbeil will einem Kanzler Olaf Scholz den Rücken freihalten. "Einer der Fehler nach dem Wahlsieg 1998 war, dass ein Parteivorsitzender Oskar Lafontaine sich darauf konzentriert hat, einem Kanzler Gerhard Schröder das Leben schwerzumachen. Diesen Fehler werden wir nicht wiederholen", sagte Klingbeil der Rheinischen Post. Er sei in der Vergangenheit als Generalsekretär nicht immer einer Meinung mit dem Kanzlerkandidaten Scholz gewesen. Dies sei aber stets intern geklärt worden. "Die Zeiten, in denen Konflikte öffentlich ausgetragen werden, die sind vorbei. Ich werde alles dafür tun, dass dies auch genau so bleibt."

Klingbeil ließ offen, wen die designierte Co-Chefin Saskia Esken und er sich künftig als Generalsekretär wünschen. Auf die Frage, ob er den Ex-Juso-Chef Kevin Kühnert fragen werde, den Job zu übernehmen, antwortete Klingbeil ausweichend: "Wir sind freundschaftlich verbunden. In der Sache sind wir manchmal durchaus anderer Ansicht - dennoch wollen wir beide den gleichen Politikstil in der Partei prägen." (10.11.2021)

Esken hält an Zeitplan für Koalitionsverhandlungen fest

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat bekräftigt, am Zeitplan für die Koalitionsverhandlungen festhalten zu wollen. "Es bleibt auf jeden Fall bei unserem Zeitplan. Es ist ein ganz klares Vorhaben, dass wir in der Nikolauswoche Olaf Scholz als unseren Bundeskanzler wählen können und die Vorarbeiten müssen bis dahin erledigt sein", sagte Esken in der ARD.

In den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP sollen 22 Arbeitsgruppen bis Mittwoch ihre Positionen erarbeiten. Mehrere Grünen-Politiker hatten sich mit den Fortschritten bei den Gesprächen aber unzufrieden gezeigt. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt schloss nicht aus, dass die Koalitionsverhandlungen länger dauern könnten als geplant. Man strenge sich sehr an, versicherte sie in der ARD: "Aber das Ergebnis zählt und nicht das Datum." (09.11.2021)

CDU-Vize Stroble hofft auf weniger Wechsel an der Parteispitze

Der stellvertretende CDU-Bundeschef Thomas Strobl erhofft sich von der anstehenden Wahl des neuen Vorsitzenden mehr Ruhe in der Partei. "Wir haben bald im fünften Jahr die vierte Person im Bundesvorsitz, da braucht es wieder Kontinuität", sagte der Landesparteichef von Baden-Württemberg der Heilbronner Stimme und dem Südkurier. Die neue CDU-Spitze soll auf einem Parteitag im Januar in Hannover gewählt werden.

"Die wichtigste Aufgabe des neuen Vorsitzenden wird es sein, die Union zusammenzuführen und unterschiedlichste Lebenserfahrungen und Interessen zu integrieren", sagte Strobl den beiden Blättern. "Zweitens muss klargemacht werden, für was die Union inhaltlich steht." Wenn bald eine Ampelkoalition im Bund regiere, müsse die CDU zudem gute Oppositionsarbeit machen. "Der neue Bundesvorsitzende muss dafür sorgen, dass die Union die Oppositionsrolle annimmt und kraftvoll ausfüllt", forderte der 61-Jährige.

Er selbst tritt nicht mehr als Bundesvize an. "Natürlich werde ich alles dafür tun, dass wieder eine oder ein stellvertretender Bundesvorsitzender aus Baden-Württemberg kommt", kündigte Strobl an. "Das Personaltableau, mit dem die CDU Baden-Württemberg in den Bundesparteitag geht, stellen wir in den nächsten Wochen zusammen." (09.11.2021)