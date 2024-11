So nah am Abgrund stand selbst diese Koalition noch nicht. Sicher kann es sein, wie so oft, dass man sich im Koalitionsausschuss an diesem Mittwoch wieder vertagt – und weiterverhandelt. Eigentlich sind einer Einigung beim Haushaltsplan enge Grenzen gesetzt, bis zum 14. November soll er stehen, dann ist die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses im Bundestag. Wenn es aber bis dahin zum Bruch kommen sollte, sind folgende Möglichkeiten denkbar.