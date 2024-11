Von Georg Ismar, Markus Balser, Berlin

Die große Stärke des Kanzlers ist seine erstaunliche Gelassenheit. Um ihn herum spekulieren die Abgeordneten der SPD über das Ende der Koalition, über eine Rückkehr von Donald Trump – und Olaf Scholz erzählt erst mal von Günter Netzer. Dienstagnachmittag, Fraktionschef Rolf Mützenich will mit der Sitzung beginnen, aber der Kanzler kommt beim Hineingehen zurück auf eine Anekdote, die er am Vorabend beim Sportempfang der Fraktion erzählt hat: dass früher Profi-Fußballspieler nebenher noch arbeiten mussten. „Und Netzer hatte deshalb eine Diskothek.“ Die befand sich in Mönchengladbach und hieß „lovers' lane“, zu Deutsch Liebesgasse.