Die Ampel vor neuen Sparverhandlungen. Die Bundesregierung steht nach Worten des FDP-Finanzministers Lindner vor einer neuen Haushaltsdebatte. Nach einem juristischen Gutachten müssen für 2025 bislang geplante Ausgaben in Milliardenhöhe wieder gestrichen werden. Die Größenordnung liege bei etwa fünf Milliarden Euro, sagt Lindner im ZDF-Sommerinterview. Zum Artikel (SZ Plus)

Einsatz von "F-16"-Kampfjets hat laut Selenskij begonnen. Der ukrainische Präsident stellt die ersten Jets aus US-Produktion in der Ukraine vor. Die russische Armee rückt im strategisch wichtigen Ort Tschassiw Jar vor. Die Behörden in der Region Donezk haben in mehreren Ortschaften Evakuierungen angeordnet. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Weiter rechte Gewaltausbrüche in Großbritannien, mehrere Menschen verletzt. Bei schweren Ausschreitungen von Ultranationalisten in mehreren britischen Städten hat die Polizei insgesamt mehr als 100 Menschen festgenommen. Die antimuslimischen und nationalistischen Krawalle dauern bereits seit Tagen an. Auslöser sind Falschmeldungen nach der Bluttat von Southport, bei der drei kleine Mädchen erstochen wurden. Zum Artikel

Hisbollah feuert Dutzende Raketen auf den Norden Israels. Der proiranischen Miliz zufolge handelt es sich dabei um einen Vergeltungsschlag für israelische Angriffe. Die USA verlegen militärisches Personal und Material in die Region. Liveblog zum Krieg in Nahost

MEINUNG Die Überlebenschancen der Geiseln in Gaza sinken täglich (SZ Plus)

Streit um Schießerlaubnis in Polen. Ein neues Gesetz soll es Uniformierten in Polen leichter machen, ihre Waffen einzusetzen, vor allem an den Grenzen. Kritiker befürchten Angriffe auf Wehrlose. Zum Artikel (SZ Plus)

Olympische Spiele

Isabell Werth wird Deutschlands erfolgreichste Olympia-Sportlerin. Werth bildet mit ihrer jungen Stute Wendy erneut ein Weltklasse-Duo und holt im Einzel Silber. Am Tag davor gibt es Gold im Team mit Jessica von Bredow-Werndl und Frederic Wandres. Zum Artikel (SZ Plus)

Leo Neugebauer gewinnt als erster Deutscher seit 1996 Silber im Zehnkampf. Der Stuttgarter muss sich in einem spannenden Wettkampf dem Norweger Markus Rooth geschlagen geben. Der deutsche Rekordhalter hatte lange auf Goldkurs gelegen, doch einige Fehler lassen den Traum des 24-Jährigen platzen. Seine Silbermedaille feiert er euphorisch im Kreis seiner Familie. Zum Artikel (SZ Plus)

Oliver Zeidler rudert in Paris zum ersehnten Olympiagold. Der Sportler quälte sich drei Jahre lang mit dem verlorenen Rennen von Tokio, bei der Heim-EM in München versagten ihm die Nerven. In Paris holt er endlich Gold. Wie von schwerer Last befreit feiert der Münchner Ruderer den ersten Olympiasieg eines deutschen Einer-Fahrers seit Thomas Lange (1988 und 1992). Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Fußballerinnen im Halbfinale. Gegen Kanada entscheidet die Torhüterin Ann-Katrin Berger im Elfmeterschießen das Spiel und bringt Deutschland ins Halbfinale. Am Dienstagabend (18 Uhr, ARD) wartet Rekord-Olympiasieger USA. Zum Artikel (SZ Plus)

Sprintgold für die Karibik: Julien Alfred gewinnt die 100 Meter der Frauen – und ihr Heimatland St. Lucia flippt aus

Was sonst noch wichtig war: