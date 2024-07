Wegen des Haushaltsstreits regt sich Unmut in der SPD-Fraktion. Die SPD beobachtet die Dreiergespräche der Ampelspitze zum Haushalt argwöhnisch, manche spielen schon mal den Koalitionsbruch durch. Dem Fraktionsvorsitzenden Mützenich kommt in diesen Tagen eine Schlüsselrolle zu. Werden die Vorschläge für den Haushalt 2025 in der Fraktion nicht akzeptiert, müsste Scholz versuchen nachzuverhandeln. Zum Artikel

Großbritannien steht vor dem Machtwechsel. Die Wahllokale in Großbritannien schließen um 23 Uhr deutscher Zeit, dann gibt es auch erste Hochrechnungen. Nach 14 Jahren an der Macht droht den Tories der Absturz, Umfragen sagen einen deutlichen Sieg für Labour voraus. Labour-Parteichef Starmer würde in dem Fall neuer britischer Premierminister. Liveblog zur Wahl in UK

Mehr Rentner sind auf Grundsicherung angewiesen. Fast 720 000 Menschen in Deutschland erhalten im Alter zusätzliche Unterstützung. Dass die Zahl der Seniorinnen und Senioren, die neben ihrer Rente auch Sozialhilfe bekommen, gestiegen ist, hat mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Aber auch mit einer Gesetzesänderung, durch die mehr Menschen Ansprüche auf Freibeträge bekommen. Zum Artikel

Anwälte machen sich Sorgen um russischen Kreml-Gegner Kara-Mursa in Sibirien. Dem zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilten Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa geht es nach Angaben seiner Rechtsanwälte gesundheitlich immer schlechter. Er hatte zwei Giftanschläge überlebt und ist in der Strafkolonie 6 im sibirischen Omsk nun schlimmsten Bedingungen ausgeliefert. Zum Artikel

Ukraine zieht sich aus strategisch wichtiger Stadt Tschassiw Jar in Donezk zurück. Die Armee räumt ein, was sie in der Nacht noch bestritten hat: Ihre Soldaten haben sich aus einem Bezirk im Osten der umkämpften Stadt zurückgezogen. Russland meldet zudem, auf einem Stützpunkt bei Krywyj Rih einen Kampfjet vom Typ Mig-29 zerstört zu haben. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Hamas legt Israel neues Angebot vor. In die zähen Verhandlungen über ein Ende der Kämpfe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas kommt Bewegung. Die Hamas weicht in einem neuen Angebot von Maximalforderungen ab. Die Angehörigen der Geiseln fordern von Premier Netanjahu, möglichst schnell einen Deal einzugehen. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Hisbollah: Haben mehr als 200 Raketen auf Israel abgefeuert

Bau von Windrädern und Bedürfnisse der Bundeswehr stehen sich im Wege. Die Wirtschaft drängt auf den Bau moderner Windräder, doch rund um Militärflughäfen sind die hohen Anlagen verboten. Viele der blockierten Gebiete liegen eigentlich günstig für Windenergieanlagen, gerade im Süden der Republik. Das schafft vor allem in Baden-Württemberg und Bayern Probleme, die Energieminister sind genervt. Zum Artikel (SZ Plus)

