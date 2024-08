MEINUNG Wer bei Scholz Führung bestellt, der bekommt sie nicht (SZ Plus)

Neuer Subtyp des Affenpockenvirus erstmals in Europa aufgetaucht. Erst rief die Weltgesundheitsorganisation wegen Mpox-Ausbrüchen die höchste Warnstufe aus. Nun erwartet die EU-Gesundheitsbehörde mehr Fälle in Europa. Die neue Variante soll ansteckender sein als bisher und kann zu einem schweren Verlauf führen. Allerdings ist Mpox generell nicht so leicht zu übertragen.

Milliardärstochter ist neue Regierungschefin in Thailand. Thailand bekommt zum zweiten Mal in seiner Geschichte eine Frau an die Spitze der Regierung: Das Parlament wählt die 37-jährige Paetongtarn Shinawatra von der Partei Pheu Thai - Erbin einer reichen Dynastie - mit deutlicher Mehrheit zur Ministerpräsidentin. Sie ist damit die bisher jüngste Regierungschefin in dem südostasiatischen Königreich.

China will Export wichtiger Rohstoffe für Rüstungsindustrie beschränken. Die Ausfuhrkontrollen auf das seltene Metall Antimon zeigen, wie abhängig Deutschlands Rüstungsindustrie von China ist. Antimon wird bei der Herstellung von panzerbrechenden Geschossen verwendet, ist aber auch für den Bau von Solaranlagen und Autobatterien nötig.

Waffenruhe-Gespräche beendet - weiteres Treffen in Kairo geplant. Nach zwei Tagen gehen die Vermittler in Katar ohne eine Einigung auseinander. Die „verbleibenden Lücken" sollen nun in den kommenden Tagen geschlossen werden.

Ukraine: Einsatz in Kursk soll Russland zu Gesprächen zwingen. "Wir müssen Russland erhebliche taktische Niederlagen zufügen", schreibt der Stabsleiter von Präsident Selenskij. Die Kämpfe im Donbass gehen weiter.

