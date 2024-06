Von Henrike Roßbach, Berlin

Die Bundesregierung muss den geplanten Kabinettsbeschluss zum Haushalt um mindestens zwei Wochen verschieben. Das verlautete am Dienstag aus Regierungskreisen. Ursprünglich war geplant gewesen, den Regierungsentwurf für den Etat 2025 am 3. Juli im Kabinett zu beschließen. Der Termin ist nun aber nicht zu halten, weil die Verhandlungen über notwendige Einsparungen sich weiter hinziehen. Das Bundesfinanzministerium bestätigte, dass der Haushaltsbeschluss nun „im Juli“ geplant sei. Da das Kabinett am 17. Juli das nächste Mal zusammenkommt, wäre dieses Datum der nächstmögliche Termin.