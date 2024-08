Von Markus Balser, Berlin

„Zeit zum Reden“ hieß die Veranstaltung im Innenhof des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin, bei der Hausherr Robert Habeck (Grüne) am Dienstagnachmittag mit einigen Hundert Bürgern ins Gespräch kommen wollte. Enttäuscht wurden die Hausgäste nicht. Habeck lieferte erstaunlich offene Antworten auf Fragen, die ihm auf der Bühne gestellt wurden. „Sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister werden“, sagte der Grünen-Politiker. Zuvor hatte schon der FDP-Chef jede Zurückhaltung beim gegenseitigen Austeilen innerhalb der Ampelkoalition aufgegeben. Er sei gegen eine FDP-Beteiligung an einer weiteren Koalition unter grüner Führung, sagte er in einem Interview. Den irritierten Blicken der Gäste setzte Habeck am Dienstag gleich noch eine Erklärung hinterher: „So sind wir miteinander.“