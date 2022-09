Von Constanze von Bullion und Henrike Roßbach, Berlin/Potsdam

Das Wochenende soll Klarheit bringen, endlich. Die Spitzen der Regierungsparteien wollen im Koalitionsausschuss ein drittes Entlastungspaket vereinbaren, das privaten Haushalten und Unternehmen hilft, mit den stark gestiegenen Energiepreisen zurechtzukommen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte am Donnerstag zum Auftakt der SPD-Fraktionsklausur in Dresden, man wolle "vor der Haushaltswoche Klarheit haben". Sie beginnt am Montag. Auch die Grünen machten Druck, wollen die Entlastungen unbedingt vereinbaren, bevor im Bundestag über den Haushalt beraten wird.

Die Details allerdings sind kontrovers. Bei drei Klausurtagungen haben die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP in dieser Woche ihre Forderungen zusammengetragen. Nun müssen sie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Einfach wird das nicht. Denn neben inhaltlichen Differenzen wachsen auch die Rivalitäten. Die Grünen etwa wildern immer öfter im Revier der SPD. Sie wollen nicht mehr als Partei der Besserverdiener gelten, sondern als Garanten der Gerechtigkeit. Das zeigt sich besonders im Ringen ums Entlastungspaket. Geht es nach den Grünen, sollen vor allem Geringverdiener gestützt werden, arme Rentner, Studierende, Familien oder die von hohen Strompreisen geplagte Bäckerzunft. Zudem wollen sie die Grundsicherung erhöhen - klassische SPD-Felder.

Die Regierung müsse Sorge dafür tragen, "dass Menschen nicht das Gefühl haben, sie werden allein gelassen und Sorgen vor Abstieg und Armut Raum greifen", sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann nach der Klausur des grünen Fraktionsvorstands in Potsdam. Bei dem Treffen ging es um Energiesicherheit, Klimaschutz und die Frage, wie die Lasten der Krise gerecht auf Industrie und Privathaushalte verteilt werden können. Selbstverständlich kam auch der Koalitionskrach der letzten Tage zur Sprache: erst scharfe Angriffe der SPD auf den grünen Wirtschaftsminister Habeck, dann patzige Widerworte aus der Grünen-Fraktion gegen SPD-Kanzler Scholz.

Bei der Regierungsklausur in Meseberg hatte Habeck sich von derlei Umgangsformen distanziert. Bei der Grünen-Klausur in Potsdam allerdings soll niemand das Scholz-Bashing kritisiert haben, zumindest nicht in großer Runde. Bei einigen Abgeordnete wächst wohl die Bereitschaft, öffentliche Querschläge von Koalitionspartnern auch öffentlich zu beantworten. Nachdem Scholz in Meseberg den Eindruck vermittelte, die Regierung sei bei Entlastungspaket auf der Zielgeraden, soll jetzt aber vor allem eine Einigung her.

Übergewinnsteuer? Davon wollte die FDP zunächst nichts hören

Auf jeden Fall dürfte im Koalitionsausschuss die Abschöpfung von krisenbedingten Übergewinnen bei Energieunternehmen auf den Tisch kommen. "Eine Übergewinnsteuer soll diejenigen Unternehmen adressieren, die leistungslos Übergewinne machen", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge am Donnerstag. Gemeint seien Firmen, die "nicht durch Innovationsleistungen" im Vorteil seien, sondern "von der Krise profitieren". Auch die SPD will Übergewinne abschöpfen.

Die FDP wollte von der Idee zunächst nichts hören. Inzwischen aber scheint sie sich zu bewegen. Finanzminister Christian Lindner hat sich offen dafür gezeigt, "Extra-Gewinne" von Stromerzeugern abzuschöpfen, die allein wegen der Koppelung des Strompreises an den Gaspreis derzeit exorbitante Gewinnmargen verzeichnen. Dabei handelt es sich auch um Ökostrom-Unternehmen, die zu gleichen Kosten wie bisher produzieren, aber von den enormen Strompreisen profitieren.

Die Grünen, die die Übergewinnsteuer vorgeschlagen hatten, wollen trotzdem bei ihrer Forderung bleiben, auch wenn davon nun Ökostrom-Anbieter betroffen sind. "Wir machen mit Sicherheit nicht Politik danach, welches Unternehmen uns gefällt oder nicht", sagte Fraktionschefin Dröge. FDP-Fraktionschef Christian Dürr bekräftigte nach der Klausurtagung der Liberalen, überhohe Renditen auf dem Strommarkt sollten gekappt werden - aber nicht durch eine Übergewinnsteuer, die alle erfolgreichen Unternehmen treffen würde.

Lindner hatte bereits in Meseberg ein "wuchtiges" Entlastungspaket in Aussicht gestellt; zweistellige Milliardenbeträge hält er offenbar für haushaltstechnisch darstellbar - allerdings erst im kommenden Jahr. Für dieses Jahr stellte er einen einstelligen Betrag in Aussicht. Die Grünen hingegen wollen schon für 2022 Entlastungen im zweistelligen Milliardenbereich durchsetzen. SPD-Fraktionschef Mützenich mochte einen Nachtragshaushalt nicht ausschließen.

Differenzen gibt es bei der Grundsicherung

Die FDP-Fraktion setzt in ihrem Beschlusspapier zudem auf den Ausgleich der kalten Progression - was die Grünen bis zuletzt ablehnten. "Wir dürfen die 48 Millionen Einkommensteuerzahler an diesem Punkt nicht vergessen", sagte Fraktionschef Dürr. Die Schuldenbremse steht für die FDP weiter nicht zur Disposition.

Ansonsten fordern die Liberalen, dass einmalige Unterstützungen auf diejenigen konzentriert werden, "die sie besonders benötigen", darunter "selbstverständlich" auch Rentner und Studenten. Einmalzahlungen der Arbeitgeber könnten aus Sicht der FDP-Fraktion "durch Steuer- und Sozialabgabenfreiheit" unterstützt werden. Differenzen zu Grünen und SPD gibt es bei der Grundsicherung. Die FDP will eine Anpassung an die Inflation und bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten; die Koalitionspartner fordern eine deutliche Anhebung.