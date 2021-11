Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland lag am Sonntag bei 289.

Von Nico Fried, Berlin

Angesichts immer dramatischerer Infektionszahlen halten nun auch die Ampel-Parteien zusätzliche Maßnahmen in der Corona-Pandemie für erforderlich. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken plädierte für eine Verschärfung des von den möglichen Koalitionspartnern vorgelegten Entwurfs zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Noch-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) legte einen Entwurf für eine neue Homeoffice-Pflicht vor. Grünen-Co-Chef Robert Habeck und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sprachen von einem dramatischen Infektionsgeschehen, das zusätzliche Schritte notwendig mache. Konkrete Vorschläge legten sie nicht vor, bezeichneten aber unter anderem regional begrenzte Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte sowie eine Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen als mögliche Verschärfungen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet seit Tagen starke Zuwächse bei den Corona-Fallzahlen. Am Sonntag wurden 33 498 neue Positiv-Tests mitgeteilt, knapp 10 000 mehr als vor Wochenfrist. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 277,4 am Samstag auf 289 am Sonntag - erneut ein Höchstwert in der bisherigen Pandemie. 55 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden.

Merkel spricht von "sehr schwierigen Wochen, die vor uns liegen"

Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes soll an diesem Donnerstag im Bundestag beschlossen werden. Anschließend beraten die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder per Video-Schaltkonferenz. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief die Menschen in Deutschland erneut auf, sich impfen zu lassen, und sprach in ihrem Video-Podcast von "sehr schwierigen Wochen, die vor uns liegen". Ihr Kanzleramtschef Helge Braun bekräftigte seine Kritik am Kanzlerkandidaten der SPD: "Ich ärgere mich wahnsinnig über die Verzögerungstaktik von Olaf Scholz und der SPD-geführten Länder", sagte Braun der Welt am Sonntag. Deshalb komme die Ministerpräsidentenkonferenz erst "sehr spät" zustande.

Die Grünen im Bund geraten unterdessen unter Druck aus den eigenen Reihen. Drei Landesgesundheitsminister der Grünen kritisierten, dass SPD, Grüne und FDP im Bund die Corona-Ausnahmesituation am 25. November auslaufen lassen wollen. "Angesichts der derzeitigen Infektionsdynamik und der Belastung der Krankenhäuser, die in einigen Regionen bereits kurz vor der absoluten Überlastung stehen, sollte die Epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängert werden", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Manfred Lucha (Baden-Württemberg), Ursula Nonnemacher (Brandenburg) und Kai Klose (Hessen).

in Österreich gilt von diesem Montag an ein Lockdown für Ungeimpfte. Das beschlossen Bundeskanzler Alexander Schallenberg und die Regierungschefs der Länder am Sonntag in Wien. Betroffen sind etwa zwei Millionen Menschen. Bei Verstößen drohen bis zu 1450 Euro Strafe. Wer weder geimpft noch genesen ist, darf das Haus oder die Wohnung nur noch aus dringenden Gründen verlassen - etwa für Einkäufe des täglichen Bedarfs, für den Weg zur Arbeit, den Besuch beim Arzt oder zum für nötig erachteten Spaziergang. Ziel sei es, die Impfbereitschaft zu erhöhen und die sozialen Kontakte um etwa 30 Prozent zu verringern, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.