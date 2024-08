Von Markus Balser, Constanze von Bullion, Berlin

Nach dem Terroranschlag von Solingen stand die Bundesregierung unter Druck. Seit dem Wochenende verhandelte die Ampelkoalition darüber, wie sich solche Bluttaten in Zukunft verhindern lassen und die Migrations- und Sicherheitspolitik effektiver werden kann. Ohne schnellen Befreiungsschlag, so lautete die Befürchtung in der Koalition, würden die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am Sonntag noch schlechter ausfallen als ohnehin schon für SPD, Grüne und FDP befürchtet.