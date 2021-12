Von Jan Heidtmann, Berin

Auch in dieser Woche fiel noch einmal das lautstarke Schweigen auf, in das die Kanzlerwerdung von Olaf Scholz gehüllt war. Als der Kanzler in spe am vergangenen Montag seine SPD-Minister in spe vorstellte, gelang ihm so eine doppelte Überraschung: einmal durch die Auswahl einiger Kandidaten, sowie dadurch, dass vorher keine der Personalien an die Öffentlichkeit gedrungen war. So viel auch über die Ernennung von Karl Lauterbach und andere spekuliert wurde - selbst die Hauptstadtjournalisten wussten erst wenige Minuten vor der Präsentation Bescheid.