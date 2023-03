Von Markus Balser und Michael Bauchmüller, Berlin

Im Weltsaal des Auswärtigen Amtes ist auch der letzte Platz besetzt, Diplomatinnen und Diplomaten aus aller Welt lauschen gespannt. Denn der da redet, hat Erfahrungen aus erster Hand: Am Pult steht Robert Habeck, Wirtschaftsminister, Vizekanzler und wenige Stunden vorher noch beteiligt am Koalitionsausschuss. "Wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass Veränderung in der Regel Zumutung bedeutet", sagt er. "Dass sich Machtverhältnisse neu justieren." Es geht an diesem Mittwochmorgen eigentlich um die globale Energiewende, aber es ist schwer, hier die Parallelen zu übersehen zu den Streitfragen der letzten Tage. "Wir brauchen beides, Geduld und Verständnis dafür, dass es schwierige Debatten gibt."