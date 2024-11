Volker Wissing tritt aus FDP aus und bleibt Minister

Riesenüberraschung in Berlin: Verkehrsminister Volker Wissing wird der Bundesregierung weiter angehören – und verlässt dafür seine Partei, die FDP. Das kündigte er in einem kurzen Statement an. Nach dem Koalitionsausschuss am gestrigen Mittwochabend habe Kanzler Olaf Scholz ihn in einem persönlichen Gespräch gefragt, ob er seinen Posten im Kabinett weiter bekleiden wolle, sagte Wissing. Darüber habe er nachgedacht und dies bejaht. Und er habe am Morgen seinen Parteivorsitzenden, den von Scholz zuvor entlassenen Finanzminister Christian Lindner, über seinen Austritt aus der FDP informiert, um diese nicht zu belasten. In eine andere Partei wolle er nicht eintreten.



Das sei keine Distanzierung von den Grundwerten der Partei, aber: „Ich möchte mir selbst treu bleiben“, sagte Wissing. Er galt in der FDP als einer, der es für wichtiger hielt, in der derzeitigen Situation Regierungsverantwortung wahrzunehmen, als die Koalition platzen zu lassen. Diese Position sei in der FDP allen bekannt gewesen, sagte Wissing. Er hatte dies auch über die Frankfurter Allgemeine Zeitung öffentlich kundgetan: In einem Gastbeitrag bezeichnete er eine vorzeitige Auflösung der Koalition als „respektlos“ vor dem Souverän.



FDP-Fraktionschef Christian Dürr hatte in der Nacht noch angekündigt, alle Minister seiner Partei wollten ihren Rücktritt geschlossen beim Bundespräsidenten einreichen. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch wiederum sprach öffentlich über einen Verbleib Wissings in der Regierung. „Aus meiner Sicht kann er das“, sagte Miersch dem Nachrichtenmagazin Politico. „Ich fände das ein gutes Zeichen“ – auch um zu dokumentieren, dass nicht alle Liberalen mit Lindners Kurs einverstanden seien.



