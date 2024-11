Nach der Veröffentlichung eines detaillierten Plans der FDP für den Koalitionsbruch der Ampelregierung fordert die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, personelle Konsequenzen: „Als Generalsekretär trägt Bijan Djir-Sarai die politische Verantwortung für die Inhalte und die Ausrichtung der Partei. Um weiteren Schaden von der Partei abzuwenden, habe ich den Generalsekretär als Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen dazu aufgefordert, von seinem Amt zurückzutreten“, schrieb sie am Freitag bei Instagram . Das Papier sei einer liberalen Partei unwürdig. „Auch ich fühle mich getäuscht.“

Auch von FDP-Präsidiumsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann kamen selbstkritische Töne. Noch am Abend der Veröffentlichung sagte sie der Deutschen Presse-Agentur: „Jetzt ist ausschließlich Selbstkritik und Aufarbeitung gefragt.“ Die Wortwahl sei der Sache nicht dienlich, „eine Verschriftlichung mit dieser Tonalität nicht nachvollziehbar.“ Dass man sich aber in einer Situation, wie man sie in der Regierung gehabt habe, mit Ausstiegsszenarien auseinandersetze, sei folgerichtig gewesen, nicht nur für die FDP. Bei dem entsprechenden Treffen sei sie aber nicht dabei gewesen.

Klingbeil: „Es ist gut, dass langsam alles herauskommt“

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch fordert unterdessen eine Entschuldigung von Parteichef Christian Lindner. „Solch ein verantwortungsloses Handeln zerstört das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die demokratischen Institutionen“, sagte Miersch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

„Christian Lindner und seine FDP stehen in der Verantwortung, sich bei den Menschen in diesem Land zu erklären und zu entschuldigen.“ Der SPD-Politiker kritisierte es außerdem als „zynisch“, dass die FDP für den Zeitpunkt des Ampel-Bruchs in ihrem Papier das Wort „D-Day“ benutzt und den nachfolgenden Wahlkampf als „offene Feldschlacht“ bezeichnet. „Die FDP-Führung hat die Verwendung dieser Begriffe stets bestritten. Sie hat somit die Öffentlichkeit offensichtlich wiederholt getäuscht.“

SPD-Chef Lars Klingbeil schrieb auf der Plattform X: „Es ist gut, dass langsam alles herauskommt und die Bürger sich ein Bild machen können.“ Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann übte ebenfalls Kritik: „Ein Parlament ist kein Schlachtfeld, und das Ringen um die besten Ideen und Konzepte gehört zu unserer lebendigen Demokratie. Diese FDP sollte keine Verantwortung für unser Land übernehmen.“

Die FDP hat ihr Papier zu möglichen Ausstiegsszenarien aus der Ampelkoalition selbst veröffentlicht, nachdem die Süddeutsche Zeitung und andere Medien deswegen recherchiert und Anfragen an die Partei geschickt hatten. In mehreren Treffen der engsten FDP-Führung wurden demnach seit Ende September Szenarien für ein Ende der Koalition durchgespielt.