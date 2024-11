Von Bastian Brinkmann, Georg Mascolo, Nicolas Richter, Berlin

Die FDP wirkt zuweilen wie eine Werbeagentur – bunt, effizient, auf Erfolg getrimmt. Am Donnerstagnachmittag dieser Woche veröffentlicht die liberale Partei ein internes Papier, das ganz in dieses Bild passt und in dem ein ausgetüftelter Ablaufplan zu sehen ist. Zum Zeitpunkt „T = 0“ zum Beispiel soll demnach „Phase 1 (Impuls)“ beginnen: Parteichef Christian Lindner würde in diesem Moment vor die Presse treten und „3 - 5 gute Argumente“ dafür anführen, warum „das Ampel-Aus und rasche Neuwahlen besser für Deutschland, die Wirtschaft und die Menschen ist“. Was also zunächst wie die Zeitplanung von Menschen klingt, die zu viele Science-Fiction-Filme gesehen haben, ist ein stundengenau ausgefeiltes Konzept für den Bruch der Bundesregierung.