Die Ampelkoalition will die Bundesagentur für Arbeit nun doch nicht zur Sanierung des Bundeshaushalts heranziehen. Der Grünen-Chefhaushälter Sven-Christian Kindler sagte vor Beginn der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses an diesem Donnerstag, einen geplanten Zuschuss der Bundesagentur an den Bundeshaushalt in Höhe von 1,5 Milliarden Euro 2024 werde es nicht mehr geben. Kindler verwies auf verfassungsrechtliche Bedenken. "Diese Bedenken nehmen wir ernst."