Bauen und Wohnen verursacht etwa ein Drittel der deutschen Treibhausgase: Alte Häuser müssen also saniert, neue möglichst umweltfreundlich werden.

Bauministerin Klara Geywitz will die Mieten in vielen Städten wieder erschwinglich machen. Aber klimaneutrales Bauen ist teuer - und Geld ist bei Weitem nicht das einzige Problem.

Von Roland Preuß, Berlin

In vielen deutschen Städten stehen Wohnungen leer, die Mieten sinken, das werde für viele Vermieter zum "ernsthaften Problem". Die Menschen wanderten ab, seien arbeitslos oder alt, nur in wenigen Zentren stiegen die Mieten noch. Das wusste Die Welt unter Berufung auf eine Studie für das Bundesbauministerium zu berichten. Wer heutzutage eine Wohnung sucht, für den klingt dies nach Geschichten aus einer anderen Epoche. Doch der Bericht ist von 2013, keine zehn Jahre her.