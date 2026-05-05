Valerie Höhne Redakteurin Berlin Guten Tag, gut 400 Meter fuhr der Amokfahrer, ein 33-jähriger Deutscher, durch die Fußgängerzone in Leipzig, vom Augustusplatz bis zum Marktplatz. Die ganze Länge der Fußgängerzone. Am Ende waren zwei Menschen tot, mindestens drei weitere schwerverletzt. Über die Todesopfer ist noch nicht viel bekannt.

Wer das Auto gestoppt hat, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Ein Mann sagte meiner Kollegin Iris Mayer, er sei geschockt, dass so etwas überhaupt passieren könne. „Wo sind die Poller?“, fragte er. Schreckliche Taten wie diese zeigen, wie verletzlich die Gesellschaft ist, wenn Täter jede Regel brechen und willkürlich andere Menschen umbringen.

Eine Debatte über die Sicherheit von Innenstädten wird jetzt wohl folgen – wie schon nach den Taten von Magdeburg, München und Mannheim im vergangenen Jahr. Die Diskussionen darf, muss man führen.

Wenn solche Taten von Einzelgängern ausgehen, die nicht ideologisch motiviert sind, frage ich mich: Tun wir genug, um sie frühzeitig zu stoppen?

Das Allensbach-Institut hat im Februar dieses Jahres ermittelt, dass sich mehr und mehr Menschen in Deutschland unsicher fühlen. Die Sorge, als unbeteiligte Person Opfer von Verbrechen zu werden, ist gewachsen. Aber es liegt, das ist klar, auch an der volatilen Weltlage.

Daran Mitschuld tragen Politiker, von Donald Trump über Wladimir Putin bis zur AfD, die Angst zu ihrem Werkzeug erklärt haben und davon rege Gebrauch machen. Wie sie ihre eigenen Kränkungen nutzen, um daraus Kapital zu schlagen, beschreibt Cathrin Kahlweit in diesem Essay.

In Berlin wird heute mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Jens Spahn als Unionsfraktionschef wiedergewählt. Henrike Roßbach und Georg Ismar haben sein Verhältnis zu seinem SPD-Amtskollegen Matthias Miersch und zur Macht analysiert. Die Geschichte möchte ich Ihnen empfehlen.

Was heute wichtig ist

Leipzig: Was über die Amokfahrt bekannt ist. Ein Deutscher fährt Amok in Leipzig, tötet zwei Menschen und verletzt viele schwer. Sein Motiv ist noch nicht geklärt. Sachsen Innenminister Schuster lobt die Zusammenarbeit von Passanten und Einsatzkräften. Zum Artikel

Moskau und Kiew verkünden kurze Waffenruhe – an unterschiedlichen Tagen. Am 8. und 9. Mai will Russland nach eigenen Angaben im Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Waffenruhe einlegen. Für die Nacht vom 5. auf den 6. Mai verkündete die Ukraine ihrerseits überraschend eine Feuerpause. Gestern Abend starben durch einen russischen Raketenangriff in der Region Charkiw nach ukrainischen Angaben mindestens acht Menschen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Paypal-Alternative Wero: „Wir brauchen keine neue EZB-App“. Der Bezahldienst Wero soll die europäische Alternative zu Apple Pay, Paypal und Co. werden. Wero-Chefin Martina Weimert kritisiert, dass die EU mit dem geplanten digitalen Euro Doppelstrukturen aufbauen wolle. Die Idee, europäische Standards zu schaffen, „kommt einfach fünf Jahre zu spät“, sagte sie der SZ. Zum Artikel

Iran warnt USA vor militärischer Öffnung der Straße von Hormus. Es gebe „keine militärische Lösung für eine politische Krise“ schrieb der iranische Außenminister Abbas Aragthschi auf X. Laut den amerikanischen Streitkräften passierten gestern US-Zerstörer die Meerenge, zwei Handelsschiffe hätten das Gebiet verlassen können. Unabhängig bestätigt ist das nicht. Iran feuerte nach eigenen Angaben mehrere Raketen in Richtung der US-Kriegsschiffe ab. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: OMR-Festival zwischen Plattformlogik und Verantwortung. Auf dem OMR-Festival in Hamburg geht es heute und morgen um Aufmerksamkeit. Darum, wie man sie gewinnt und zu Geld macht. Es geht auch darum, wie Marketing und politische Meinungsbildung zwischen Schlagworten wie Influencing und Content verschwimmen. Auch wichtig: Govtech Deutschland und die Regierungs-Beratungsagentur PD vertiefen ihre Zusammenarbeit. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Kommt die Übergewinnsteuer für Rüstungskonzerne? Europas Rüstungskonzerne erzielen derzeit einen Rekord nach dem anderen. Umsätze, Gewinne und Aktienkurse gehen steil nach oben. Bezahlt wird vieles davon vom Staat – also mit Steuergeld. Und so drängt sich in Brüssel eine Frage auf: Nutzt all das tatsächlich der Sicherheit, oder vor allem den CEOs und Aktionären? Drei Optionen liegen auf dem Tisch. Zum Briefing