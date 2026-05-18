2025 wurden nach Angaben von Amnesty International so viele Menschen hingerichtet wie seit 1981 nicht mehr. In ihrem Bericht erfasst die Menschenrechtsorganisation 2707 Hinrichtungen in 17 Ländern. Das entspreche einem Anstieg von 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der deutliche Anstieg werde vor allem durch Iran verursacht, wo mindestens 2159 Menschen hingerichtet worden seien – mehr als doppelt so viele wie 2024. Es folgen Saudi-Arabien mit mindestens 356, Jemen mit mindestens 51 und die USA mit 47 Hinrichtungen. Die tatsächlichen Zahlen liegen den Angaben von Amnesty zufolge allerdings deutlich höher. Die erfasste Gesamtzahl enthalte beispielsweise weder die vermutlich Tausenden Hinrichtungen in China noch die in Vietnam und Nordkorea, wo die Todesstrafe ebenfalls in großem Umfang angewandt werde.

„Die Todesstrafe ist die extremste Form staatlicher Gewalt: Sie ist unmenschlich, endgültig und lässt keinen Raum für Fehler oder Gerechtigkeit. Dass immer noch Regierungen darauf setzen, zeigt eine erschreckende Missachtung des Rechts auf Leben“, sagt Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty Deutschland. Im Jahr 2024 waren mindestens 1518 Hinrichtungen erfasst worden.

Zur Lage in Iran teilte Amnesty mit: Die iranischen Behörden setzten die Todesstrafe „weiterhin als Waffe ein, (...) um Angst in der Bevölkerung zu verbreiten“ und diejenigen zu bestrafen, die das System herausforderten. Auch in diesem Jahr sind nach den Massenprotesten im Januar im Verlauf des Krieges gegen die USA und Israel bereits mehrere Menschen in Iran exekutiert worden.

Iran setzt die Todesstrafe den Angaben zufolge wie auch Ägypten und Singapur durch Erhängen um. „In Iran können wir aktuell auf bedrückendste Weise mitverfolgen, wie Staaten die Todesstrafe systematisch einsetzen, um Menschen zum Schweigen zu bringen, benachteiligte Gruppen zu unterdrücken und Angst zu verbreiten“, sagte Duchrow. 2024 waren in Iran mindestens 972 Fälle dokumentiert worden.

Amnesty geht von Tausenden Hinrichtungen in China aus

Die weltweit höchste Zahl an Hinrichtungen werde in China vollstreckt, teilte Amnesty mit – das tatsächliche Ausmaß bleibe aber unklar, weil entsprechende Daten zu Exekutionen „als Staatsgeheimnis gelten“. Die geschätzte Zahl gibt die Menschenrechtsorganisation mit mehreren Tausend an. Auch hier werde die Todesstrafe eingesetzt, „um zu signalisieren, dass der Staat Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit oder Stabilität nicht toleriert“.

In den USA verzeichnete Amnesty 47 Hinrichtungen und damit so viele wie seit 2009 nicht mehr. US-Präsident Donald Trump gilt als Befürworter der Todesstrafe, die in mehr als zwei Dutzend der 50 Bundesstaaten zugelassen ist. In mehreren Bundesstaaten wird sie allerdings de facto nicht mehr vollstreckt. Justizminister Todd Blanche sprach sich zuletzt dafür aus, dass Straftäter auf Bundesebene künftig auch durch Erschießen hingerichtet werden dürfen.

Verantwortliche auf Bundesebene sowie in einzelnen Bundesstaaten verbreiteten „aufrührerische und fehlerhafte Narrative über die Todesstrafe und deren angebliche Wirkung auf Kriminalität“, teilte Amnesty mit. Von den 47 Menschen wurden den Angaben zufolge allein 19 im Bundesstaat Florida hingerichtet. Die Zahl der in den USA verhängten Todesurteile ging von 26 im Jahr 2024 auf 23 im vergangenen Jahr zurück.

Drogendelikte werden mit dem Tod bestraft

Mit 1257 von den 2707 dokumentierten Fällen wurde fast die Hälfte der bekannten Hinrichtungen wegen Drogendelikten in China, Kuwait, Saudi-Arabien, Singapur und in Iran vollstreckt. Amnesty kritisiert scharf, dass auch in weiteren Ländern Gesetzesvorhaben vorangetrieben werden, um Drogendelikte mit der Todesstrafe ahnden zu können.

Die Todesstrafe dürfe aber ausschließlich bei „schwersten Verbrechen“ verhängt werden. „Die Todesstrafe verletzt die Würde des Menschen immer in ihrem Kern. Doch Menschen für Straftaten wie Drogendelikte hinzurichten, ist zusätzlich ein klarer Bruch des Völkerrechts“, sagte Duchrow. „Diese Praxis ist nicht nur rechtswidrig, sondern zutiefst menschenverachtend.“

Aufgeführt wird in dem Bericht auch das neue israelische Gesetz von diesem Jahr, das vorsieht, dass bei terroristisch motiviertem Mord mit dem Ziel der Vernichtung des Staates Israel die Todesstrafe oder lebenslange Haft verhängt werden kann. Vor israelischen Militärgerichten in den palästinensischen Gebieten ist die Todesstrafe in solchen Fällen sogar zwingend. Das Gesetz wird noch vom obersten Gericht in Israel überprüft. Kritiker sehen das Gesetz als rassistisch an, weil es de facto nur Palästinenser betrifft.

Trotz des deutlichen Anstiegs verweist Amnesty auch auf Fortschritte durch eine „zunehmende Isolation der Staaten, die weiterhin die Todesstrafe anwenden“. In Belarus sei 2025 erstmals seit dem Amtsantritt von Präsident Alexander Lukaschenko im Jahr 1994 weder ein neues Todesurteil verhängt noch eins vollstreckt worden. Die Gesamtzahl der Länder steige zudem nicht, sondern bleibe im Bereich der „niedrigen Jahreswerte“ seit 2018 von höchstens 20 Ländern.

113 Länder haben die Todesstrafe bei allen Straftaten abgeschafft. „Weltweit setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Todesstrafe grausam, diskriminierend und wirkungslos ist – und deshalb keinen Platz mehr in unserer Zeit haben darf“, sagte Duchrow.

Ihre Organisation beruft sich nach eigenen Angaben auf offizielle Statistiken, Urteile, Informationen zum Tod verurteilter Personen, deren Familien, Medienberichte sowie weitere Organisationen. Zugleich verweist Amnesty aber auch darauf, dass in mehreren Ländern keine Informationen der Regierung vorliegen.