Von Boris Herrmann, Berlin

Es war an einem der längsten Tage des Jahres, als es bei der Linkspartei mal kurz so wirkte, als sei alles in Ordnung. Ein Abgeordneter hatte zu einem Umtrunk im Innenhof eines Bundestagsgebäudes geladen. Die Musik war gitarrenlastig, das Flaschenbier schön kalt, die Genossinnen und Genossen erschnorrten sich lagerübergreifend die letzten Zigaretten. Und die Frage, die man sich anfangs nur so zutuschelte, die aber irgendwann in großen Buchstaben über dem Hof zu hängen schien, lautete: Warum spalten wir uns eigentlich?