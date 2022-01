Differenzen zwischen Biden und Putin in Sachen Ukraine (hier ein Archivbild der beiden im Juni in der Schweiz)

Furcht vor einer Invasion und Furcht vor einem Nato-Beitritt der Ukraine. So sieht es vor den amerikanisch-russischen Gesprächen am Montag in Genf aus. Immerhin senden die USA ein kleines Zeichen möglicher Entspannung.

Vor bilateralen Verhandlungen mit Moskau an diesem Montag in Genf hat die US-Seite Erwartungen gedämpft. "Es wird keine festen Verpflichtungen geben in diesen Gesprächen, die ernsthaft und konkret sein werden, aber einen Sondierungscharakter haben", sagte ein US-Regierungsvertreter am Samstag in einer Telefonschalte mit Journalisten. Alle Themen würden danach in Washington geprüft und im Laufe der Woche mit Verbündeten besprochen. Der Regierungsmitarbeiter sagte weiter, es würde ihn dennoch nicht überraschen, sollte die russische Seite Falschmeldungen über US-Zugeständnisse streuen, um "eine Spaltung unter den Verbündeten herbeizuführen".

Zu dem Treffen kommt es vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise. Der US-Regierungsvertreter sagte, die Delegationen würden vermutlich nach der Ankunft in Genf zu einem ersten Vorgespräch am Sonntagabend zusammenkommen. Die eigentlichen Gespräche zwischen den USA und Russland in der Schweizer Stadt fänden aber am Montag statt. Die US-Delegation wird von Vize-Außenministerin Wendy Sherman geleitet, Moskau vertritt Vize-Ressortchef Sergej Rjabkow. Am 12. Januar ist zudem eine Sitzung des Nato-Russland-Rates in Brüssel angesetzt - die erste seit zweieinhalb Jahren. Danach soll es am 13. Januar in Wien Gespräche im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geben.

Zuckerbrot und Peitsche

Russland hat rund 100 000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Die Regierung in Moskau weist den Vorwurf zurück, sie bereite eine Invasion vor. Stattdessen wollen man deutlich machen, dass Russland eine weitere Ost-Erweiterung der Nato nicht akzeptieren werde. Der US-Regierungsvertreter sagte, es sei nicht an Moskau, darüber zu entscheiden, mit welchen Ländern andere Staaten Bündnisse eingingen. "Im Zusammenhang mit der Nato bezeichnen wir das als offene Tür, und die wird weder Russland noch ein anderes Land zuschlagen."

Immerhin denkbar seien Gespräche über eine Begrenzung bestimmter Militäraktivitäten in Osteuropa. So könne über eine beiderseitige Begrenzung militärischer Übungen und der Stationierung von Raketen in der Region gesprochen werden, sagte der hochrangige Mitarbeiter des Stabes von US-Präsident Joe Biden weiter. Auch eine wechselseitige Beschränkung der Stationierung von Raketen sei möglich. "Beide Seiten müssten im Wesentlichen die gleichen Verpflichtungen eingehen."

Aber zum Zuckerbrot gehört offenbar noch immer die Peitsche: Würden die russischen Soldaten doch die Grenze überschreiten, dann würden die Wirtschaftssanktionen, die die USA Russland für den Fall einer Invasion in der Ukraine angedroht haben, bereits von Anfang an ein Höchstmaß haben. Die USA würden Russland damit auf eine Stufe mit Nordkorea, Iran, Syrien und Kuba stellen. Das sagte ein anderer hochrangiger Regierungsmitarbeiter. Die USA setzten nicht auf eine allmähliche Eskalation, sondern auf sofortige massive Vergeltung. Mögliche Ziele in Russland seien das Finanzsystem und andere als kritisch angesehene Branchen wie Verteidigung, zivile Luftfahrt und Hochtechnologie. Über eine Reihe möglicher Handelsbeschränkungen diskutierten die USA bereits mit Verbündeten und Partnern in Europa und Asien.