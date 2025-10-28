Die Zahl der Angriffe auf Paraden und Veranstaltungen zum Christopher Street Day (CSD) hat in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt ein am Dienstag in Berlin von der Amadeu Antonio Stiftung veröffentlichter Bericht. Demnach wurde der CSD in diesem Jahr insgesamt 245 Mal gefeiert, so oft wie nie zuvor. Bei fast jedem zweiten CSD sei es zu Angriffen und Störungen gekommen, hieß es. Fast die Hälfte davon sei von Rechtsextremen ausgegangen. 2024 wurden insgesamt 180 CSD-Veranstaltungen und 55 dagegen gerichtete rechtsextreme Vorfälle erfasst. Die 2025 dokumentierten Angriffe reichten von rechtsextremen Gegendemonstrationen mit teils hunderten Beteiligten über Verhinderungsversuche durch rechtsextreme Kommunalpolitiker bis hin zu körperlichen Angriffen, Online-Hetze und Sachbeschädigungen, heißt es in dem Report „Queerfeindlichkeit sichtbar machen“.