Die Bundesanwaltschaft hat ein weiteres mutmaßliches Mitglied der radikal-islamischen Hamas festnehmen lassen. Dem Mann werde vorgeworfen, bei der Vorbereitung von Mordanschlägen auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa geholfen zu haben, teilte die Anklagebehörde mit. Demnach habe Mohammad S. in Absprache mit einem weiteren Beschuldigten im August 300 Schuss Munition beschafft. Der im Libanon geborene Mann sei am Freitag bei seiner Einreise von Beirut am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft hatte bereits im vorigen Jahr mehrere Männer wegen Hamas-Mitgliedschaft festnehmen lassen.