1. Februar 2019, 18:47 Uhr Altuelles Lexikon Containern

Eine Zeichen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln, aber juristisch fragwürdig: die Arbeit der Mülltaucher.

Von Karin Janker

Mit Ketten und Vorhängeschlössern sichern manche Supermärkte inzwischen ihre Abfallcontainer gegen sogenannte Mülltaucher, Menschen, die des nachts, ausgerüstet mit Stirnlampe, Vierkantschlüssel und Handschuhen, weggeworfene, aber noch genießbare Lebensmittel einsammeln. "Essensretter" nennen sie sich - die meisten bedienen sich nicht aus Bedürftigkeit am Abfall anderer, sondern aus Überzeugung: Containern als Protest gegen die Lebensmittelverschwendung. Soziologen bezeichnen die dahinterstehende Lebenshaltung als Freeganismus, ihre Anhänger - zumeist aus einem gebildeten, linken Mittelschichtsmilieu - wollen der Wegwerfgesellschaft ihren Nichtkonsum entgegensetzen. Juristisch bewegt sich das Containern in einer Grauzone. Üblicherweise geht man davon aus, dass eine Person das Eigentum an einem Gegenstand aufgibt, sobald sie diesen in den Abfall wirft. Trotzdem beschäftigen Verfahren wegen Containerns seit etwa zehn Jahren deutsche Gerichte; bundesweit sind es derzeit ein halbes Dutzend. Sind die Mülltonnen frei zugänglich, ist das Containern an sich nicht strafbar. Werden sie aber durch Zaun oder Schloss geschützt, droht Anzeige wegen Hausfriedensbruchs oder sogar besonders schweren Diebstahls, wie im Fall der beiden nun in München verurteilten Frauen.