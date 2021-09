Wirtschaftsminister Altmaier in Klinik gebracht

Am Abend hieß es, der CDU-Politiker werde medizinisch behandelt, weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Altmaier war zuvor bei einem Abendessen des Wirtschaftsausschusses in einem Berliner Hotel.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am Montagabend SZ-Informationen zufolge mit einem Notarzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden. Gegen 23 Uhr hieß es, dass sich der Minister aktuell in ärztlicher Behandlung befinde. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Altmaier hatte an einem Abendessen des Wirtschaftsausschusses des Bundestages in einem Berliner Hotel teilgenommen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Der CDU-Politiker engagierte sich zuletzt stark im laufenden Wahlkampf. Auf Twitter schrieb er vor gut zwei Wochen, dass er 30 von rund 80 Auftritten bereits absolviert habe. "Überall toller Besuch, Ermutigung und Hoffnung. Wir haben großartige KandidatInnen und viel Zuspruch bei den Bürgern", schrieb der Minister, der nachdem, was bekannt ist, auch nach der Bundestagswahl weiter Politik machen möchte. Altmaier ist seit 1994 Mitglied des Bundestags. Von 2013 bis März 2018 war er Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben, zwischenzeitlich geschäftsführender Bundesminister der Finanzen; seit März 2018 ist er Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Er tritt erneut im Wahlkreis Saarlouis im Saarland an.