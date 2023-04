Der Altkanzler zieht vor Gericht. Der Grund: Ihm wurde sein Büro entzogen. Gleichzeitig werden in Berlin Forderungen laut, generell die Privilegien früherer Regierungschefs zu beschneiden.

Von Georg Ismar

Ein Leerstand führt nun zu einem der ungewöhnlicheren Prozesse der deutschen Politik. Die Büroetage von Altkanzler Gerhard Schröder in Berlin, Unter den Linden 50, ist seit fast einem Jahr verwaist. Die Computer wurden entfernt, telefonisch ist niemand mehr zu erreichen. "Wie wir weiter mit den Räumlichkeiten umgehen, da warten wir das Gerichtsurteil ab", sagt Katja Mast, die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion.

Am 4. Mai kommt es im Saal 0416 des Verwaltungsgerichts Berlin zur mündlichen Verhandlung in der Verwaltungsstreitsache Gerhard Schröder gegen die Bundesrepublik Deutschland. Der Fall läuft unter dem Aktenzeichen VG 2 K 238/22, zum Gegenstand des Verfahrens wird vom Gericht betont: "Der Kläger war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Mit seiner Klage wendet er sich gegen die 'Ruhendstellung' des 'Büros des Bundeskanzlers a.D. Schröder' und begehrt, ihm auch künftig ein solches Büro zur Verfügung zu stellen." Der Fall ist gerade auch für die SPD-Bundestagsfraktion und Kanzler Olaf Scholz (SPD) heikel.

Denn schon das Ansinnen, Schröder wegen seiner Freundschaft zu Wladimir Putin und seinen auch nach dem Überfall auf die Ukraine zunächst fortgeführten Tätigkeiten für russische Energiekonzerne aus der Partei zu werfen, ist gescheitert. Und der Volljurist Schröder macht deutlich, dass er sich auch in der Frage seines Altkanzlerbüros im Recht sieht. Bevor seine eigenen Mitarbeiter kündigten, hatte die Ausstattung samt Personalkosten die Steuerzahler immerhin mehr als 400 000 Euro im Jahr gekostet.

Der Haushaltsausschuss argumentierte, Schröder nehme ja keine Pflichten mehr wahr

Schröder weist die offizielle Begründung für das auf Betreiben der Ampelkoalition erfolgte Entziehen der Räumlichkeiten als rechtswidrig zurück. Der Russland-Bezug hätte hier mit Sicherheit nicht funktioniert; der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte die Maßnahme im vergangenen Jahr daher damit begründet, dass Schröder keine Pflichten mehr wahrnehme, die aus seinem früheren Amt als Bundeskanzler herrührten. Aber wer das Büro in der Zeit vor dem Kriegsbeginn besuchte, konnte erleben, dass dort Reden, Beiträge und Auftrittstermine vorbereitet wurden und Bürgerpost bearbeitet wurde.

Dementsprechend bestreitet die Schröder-Seite, dass er keine Pflichten mehr wahrgenommen habe und fragt, wie überdies eine angebliche Nichtwahrnehmung denn ermittelt worden sein solle. Der Anspruch auf sein Altkanzlerbüro ergibt sich aus Schröders Sicht aus der bisherigen Staatspraxis, entstandenem Gewohnheitsrecht und dem Gleichbehandlungsgrundsatz nach Artikel 3 des Grundgesetzes. "Alle Bundeskanzler a.D. hätten das Büro auf Lebenszeit erhalten, ohne dass darauf abgestellt worden sei, ob und wie lange sie fortwirkende Aufgaben aus ihrem Amt wahrgenommen hätten. Im Übrigen nehme er solche Aufgaben weiterhin wahr", beschreibt das Verwaltungsgericht Schröders Klagebegründung.

Es gebe seit mehreren Jahrzehnten die Praxis, dass die ehemaligen Bundeskanzler dauerhaft Büros zur Abwicklung fortwirkender Aufgaben aus ihrem früheren Amt erhalten. Das Kanzleramt, das ihm den Entzug mitgeteilt hatte, betont hingegen, an die Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers gebunden zu sein, wenngleich es natürlich Absprachen darüber in der Koalition gegeben hat. Das Kanzleramt meint, vor allem läge kein Verstoß gegen Artikel 3 des Grundgesetzes vor, "da der Kläger - seit 17 Jahren nicht mehr Bundeskanzler - keine fortwirkenden Verpflichtungen mehr wahrnehme".

Die Kosten für das Büro teilen sich Fraktion, Bundekanzleramt und Innenministerium

Allerdings hatten zum Beispiel Helmut Kohl und Helmut Schmidt bis zu ihrem Tod noch länger Altkanzlerbüros - Kohl fast 19, Schmidt sogar 33 Jahre. Die Büros werden von ihren Fraktionen zur Verfügung gestellt, bei Kohl von der CDU, bei Schmidt und Schröder von der SPD. Das Bundeskanzleramt trägt die Personalkosten. Die Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und Personenschutz läuft über das Innenministerium.

Als Schröder seine Rechte entzogen wurden, kündigte die Koalition im Mai 2022 eine generelle Reform an. Das würde besonders Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen, deren Ausstattung, darunter zwei B-6-Stellen mit weit über 10 000 Euro Vergütung im Monat, immer wieder kritisch beäugt wird. Nach Schätzungen soll alles zusammen rund 800 000 Euro im Jahr kosten. Aber die Koalition hat der Ankündigung keine Taten folgen lassen.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) mahnt eine Neuregelung an, analog zu der für Bundestagspräsidenten. "Die Frage ist berechtigt, ob Bundeskanzlerin Merkel ein doppelt ausgestattetes Büro dauerhaft benötigt, während bei den ranghöheren Bundestagspräsidenten eine zeitliche Befristung gilt", sagte Kubicki der Süddeutschen Zeitung. Bundestagspräsidenten außer Dienst erhalten laut Rechnungshof bisher ein Büro vom Bundestag plus Sekretärin, Fahrbereitschaft und Freifahrkarte der Bahn, Abonnements von zwei Tageszeitungen nach Wahl und "einen gebührenfreien Amtsanschluss sowie ein Telefaxgerät in der Privatwohnung". Aber nur für vier Jahre nach Ausscheiden aus dem Amt. "Eine jahre- bis jahrzehntelange personelle und sächliche Vollausstattung ist aus meiner Sicht völlig unverhältnismäßig und unzumutbar für den Steuerzahler", betont Kubicki mit Blick auf die Altkanzler.