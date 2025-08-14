Das geplante Rentenpaket der Bundesregierung soll ärmeren Ruheständlern helfen. Doch das tut es nur sehr bedingt. Besuch in einer Sozialberatung der Arbeiterwohlfahrt in Berlin-Wedding.

Von Roland Preuß, Berlin

Rentenpaket der Bundesregierung? Ausweitung der Mütterrente? Huri und Ayfer schauen einander an, blicken ratlos in die Runde. Mit den Gesetzesvorhaben der Bundesregierung können die beiden Rentnerinnen kaum etwas anfangen. Und das, obwohl die schwarz-rote Koalition mit ihren Rentenplänen ausdrücklich Menschen wie Huri und Ayfer helfen will: Mütter älteren Jahrgangs, Senioren mit kleinen Renten, Menschen, die aufs Geld achten müssen, um bis zur nächsten Rentenzahlung den Kühlschrank gefüllt zu bekommen. „Das Geld reicht, was soll ich machen?“, sagt Ayfer, 77. „Wenn das Geld nicht reicht, dann muss meine Tochter helfen.“