Von Leila Al-Serori, München

Niemand soll wissen, dass sich Erika S. zuletzt die neue Brille nicht leisten konnte. Oder dass sie nur im nächsten Supermarkt einkauft, wenn gerade wieder eine Rabattaktion ist. Die 79-jährige Münchnerin lebt von 1200 Euro monatlich - die Armutsgrenze in der bayerischen Hauptstadt liegt bei 1540 Euro. Ihren Nachnamen will die Rentnerin nicht in der Zeitung lesen, zu groß die Scham, was ihre Bekannten denken könnten, die Leute in der Kirche, die Nachbarn.