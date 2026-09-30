Der Alternative Nobelpreis zeichnet in diesem Jahr Frauen und von Frauen geführte Organisationen aus, die sich gegen tief verwurzelte Machtstrukturen wehren und Menschenrechte stärken. Der Preis geht dieses Mal an Initiativen und Persönlichkeiten aus Pakistan , dem südlichen Afrika , Georgien und den USA , wie die Right-Livelihood-Stiftung, die die Preise verleiht, am Mittwoch in Stockholm bekanntgab: Sie ehrt 2026 die pakistanische Menschenrechtsanwältin Jalila Haider, die Frauengruppe Rural Women’s Assembly aus elf Staaten des südlichen Afrikas, die georgische Vereinigung von Menschenrechtsanwälten Young Lawyers’ Association sowie die äthiopisch-US-amerikanische KI-Forscherin Timnit Gebru.

Alle Preisträger zeigten, „dass die Anliegen, für die sie stehen, und die Menschen, für die sie einstehen, nicht machtlos sind“, sagte Stiftungsdirektor Ole von Uexküll. „Macht muss nicht auf Hierarchie und Gewalt begründet sein. Sondern Macht ist auch die Fähigkeit, zusammenzuhalten, zusammenzuarbeiten, allen eine Stimme zu geben.“ Dabei stünden die Preisträgerinnen für „grundlegende menschliche Werte wie Kooperation, Freiheit, Frieden mit der Natur“. Die Hegemonie liege aber zurzeit bei einem System, das diese Werte „alle an die Ränder drängt“.

Die Ausgezeichneten im Überblick

Die pakistanische Anwältin Jalila Haider tritt mit ihrer Kanzlei für die Rechte der unterdrückten Hazara-Gemeinschaft ein. Sie sei „ein unglaubliches Beispiel dafür, wie der Kampf gegen Diskriminierung“ funktionieren könne, sagte von Uexküll. In ihrer Region Belutschistan setze sich Haider für die Rechte ihrer Hazara-Gemeinschaft ein. An einem Ort, der von Ausgrenzung und Unterdrückung gegen Frauen, ethnische Minderheiten und die queere Gemeinschaft geprägt sei, sei sie „eine der wichtigsten Kämpferinnen für Menschenrechte in Pakistan“. Als erste Frau ihrer Volksgruppe wurde Haider Rechtsanwältin.

Beim Netzwerk Rural Women's Assembly (RWA) kämpfen Kleinbäuerinnen im südlichen Afrika für die Selbstbestimmung über ihr Land und ihren Körper. Die mehr als 178 000 Kleinbäuerinnen in elf Ländern wollen selbst über ihr Land, ihr Saatgut und ihre Körper bestimmen und unterstützen sich gegenseitig, um genau das zu erreichen. Sie wehren sich gegen sexualisierte Gewalt und fordern die Rechte von Frauen als Landbesitzer ein. „Eine einzelne Stimme kann keinen Berg versetzen“, sagte RWA-Regionalkoordinatorin Mercia Andrews. „Es ist die beharrliche, vereinte Kraft Tausender Frauen im ländlichen Raum, die sich zusammenschließen und etwas, das als unverrückbar galt, ins Wanken bringen.“

Außerdem ausgezeichnet wird die 1994 gegründete Anwaltsorganisation Georgian Young Lawyers’ Association. Sie bekommt den Preis „für den Aufbau und die Verteidigung der Demokratie in Georgien und die Wahrung zivilgesellschaftlicher Handlungsfähigkeit unter autokratischem Druck“. Trotz massiver Repressionen durch die Regierung halte die Organisation an ihrer Arbeit fest, so Stiftungsdirektor von Uexküll.

Mit einigen der machtvollsten Konzerne der Welt legt sich die US-Informatikerin Timnit Gebru an. Sie forscht zu KI und zeigt mit ihrer Arbeit laut Right-Livelihood-Stiftung auf, „welche Schäden KI-Systeme bereits heute im Alltag diskriminierter und marginalisierter Gruppen verursachen“. Bei Google, wo sie ein Team für ethische Fragen der KI mitleitete, warnte Gebru schon vor Jahren vor den Gefahren großer Sprachmodelle – und zeigt heute Alternativen dazu auf. Sie argumentiert gegen riesige Rechenzentren, kritisiert, dass Algorithmen nicht offengelegt werden und belegt, wie KI-Modelle Ungleichheiten reproduzieren und verfestigen.

Der Right Livelihood Award wird jährlich an Preisträger vergeben, die sich etwa in den Bereichen Klimaschutz, Menschenrechte, Gerechtigkeit und Frieden engagieren. Überreicht werden die Preise am 1. Dezember in Stockholm.