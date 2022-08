Die überwiegende Zahl der Pflegeeinrichtungen in Deutschland zahlt von Donnerstag an offenbar nach einem Tarif. Inzwischen hätten rund 90 Prozent aller Altenpflege-Einrichtungen die von der Regierung zum 1. September geforderte Rückmeldung zur Tariftreue abgegeben, teilte der Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) mit. Zum Ende der Frist am 30. April waren es erst 78 Prozent gewesen. Mit dem von der großen Koalition verabschiedeten Gesetz wollte die Regierung den Pflegeberuf attraktiver machen. Angesichts der nun verpflichtenden Tarifbezahlung in der Altenpflege hat der Sozialverband VdK immer weitere Belastungen für Pflegebedürftige kritisiert. "Die Politik hat es versäumt, die tarifliche Bezahlung von Pflegekräften - die wir natürlich begrüßen - auch vernünftig gegenzufinanzieren", sagte Präsidentin Verena Bentele. Viele Einrichtungsträger und Anbieter reichten die Kosten daher an die Pflegedürftigen weiter.