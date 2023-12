Etwa 1,3 Millionen Beschäftigte in der Altenpflege, die Mindestlohn bekommen, erhalten mit Beginn des neuen Monats mehr Geld. Der Mindestlohn pro Stunde ist zum 1. Dezember für Pflegefachkräfte auf 18,25 Euro (plus 60 Cent), für qualifizierte Pflegehilfskräfte auf 15,25 Euro (plus 35 Cent) und für Pflegehilfskräfte auf 14,15 Euro (plus 25 Cent) pro Stunde gestiegen. Eine weitere Erhöhung ist zum 1. Mai nächsten Jahres geplant. Die Anhebungen werden per Verordnung vom Bundessozialministerium umgesetzt und basieren auf Empfehlungen der achtköpfigen Pflegekommission. Sie ist mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern der Pflegebranche besetzt.