(SZ) Zu den populärsten Phantomen unserer Zeit gehört der vor allem in Internet und Zeitungen herumgeisternde „alte weiße Mann“. Diese gleichermaßen moderne wie antike Erscheinung gehört zur seltenen Spezies der Gespenster, die nicht erst von Gespensterjägern mühevoll aufgespürt werden müssen. Jeder, der offenen Auges durch die Welt geht und Sinn für gesellschaftlich hochwertige Klischees hat, sieht alte weiße Männer an jeder Ecke auftauchen, womöglich sogar zu Hause, einfach weil sie anhand stimmiger Merkmale leicht zu identifizieren sind. Trotzdem hat vor ein paar Jahren die Autorin Sophie Passmann, die sich selbst als „Feministin aus dem Internet“ bezeichnet, ein Buch geschrieben, in dem sie feststellt, dass nicht jeder Mann, der alt und weiß ist, automatisch zum Feindbild „alter weißer Mann“ gehört. Vielmehr mache „das Gefühl der Überlegenheit gepaart mit der scheinbar völligen Blindheit für die eigenen Privilegien“ dieses Feindbild aus. Deshalb wollte sie herausfinden, wann ein mächtiger Mann zu einem alten weißen Mann wird, und hat sich mit ein paar mehr oder weniger mächtigen Männern getroffen.