Nach den Schüssen auf ein Nebengebäude der Alten Synagoge in Essen geht die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf von einer "extremistisch und antisemitistisch motivierten Tat" aus. Das sagte Oberstaatsanwalt Holger Heming der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Es liege ein hinreichender Anfangsverdacht vor, so dass die Generalstaatsanwaltschaft als Zentralstelle für die Terrorismusverfolgung nun die Ermittlungen leite. Ihn habe die Nachricht aus Essen "erschüttert", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag in einer Ansprache in der Synagoge in Hannover. Auch in Berlin war am Wochenende eine Synagoge beschädigt worden. "Das alles schmerzt mich zutiefst." Steinmeier rief zur "Wachsamkeit" auf.