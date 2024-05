Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) veröffentlicht ihre politischen Erinnerungen am 26. November. Die gemeinsam mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann verfassten Memoiren mit dem Titel "Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021" erscheinen weltweit in mehr als 30 Ländern, wie der Verlag am Kiepenheuer & Witsch am Montag mitteilte. Das Buch soll etwa 700 Seiten umfassen. Es soll auch ein Hörbuch im Argon Verlag erscheinen, gelesen von der Schauspielerin Corinna Harfouch. Verlegerin Kerstin Gleba nannte Merkel eine der "bedeutendsten Staatenlenkerinnen unserer Zeit". Die heute 69-Jährige war zur Bundestagswahl 2021 nach 16 Jahren als Kanzlerin nicht mehr angetreten.