In der AfD zeigt sich immer deutlicher: Es ist Alice Weidel, die den Kurs der Partei vorgibt. Zu beobachten war das jüngst, als sie ihren Co-Chef Tino Chrupalla auf offener Bühne brüskierte. Wie also steht es um das Verhältnis der beiden?

Ein Montagnachmittag im September, es ist Sitzungswoche im Bundestag. Da ist es üblich, dass die Spitzen der Fraktionen kurz vor die Presse treten, bevor die Fraktionssitzung beginnt. In der Regel sind diese Auftritte eher eine Pflichtübung als ein Highlight, oft geht es um die Themen der Plenarwoche, in der genannten Woche etwa um den Haushalt und die Richterwahl – Tagesgeschäft eben. Doch der Auftritt von Alice Weidel und Tino Chrupalla, den Partei- und Fraktionschefs der AfD, an jenem Montag wird in Erinnerung bleiben.