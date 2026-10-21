Wenn Alice Weidel über die Institutionen der Europäischen Union spricht, dringt aus jedem Wort Verachtung, wenn nicht Hass. Alle 30 000 Beschäftigten der EU-Kommission würde sie gern von heute auf morgen auf die Straße setzen, sagte die AfD -Chefin am Mittwochabend bei einem Gastauftritt im Europaparlament. Sie sollten „arbeiten gehen, statt von morgens bis abends nur irgendwelche Zettel zu schreiben“. Ja, sagte sie, sie sei geradezu „schockiert“ von dieser Brüsseler EU.

Gekommen war sie, man glaubt es kaum, um die AfD aus der europapolitischen Isolation zu befreien. Die Parteichefin forderte weder den deutschen Austritt aus der EU noch aus dem Euro-Raum, als sie ihre Ideen zur Zukunft der Europäischen Union vorstellte. Das war die Nachricht des Tages – in den letzten Bundestagswahlkämpfen hatte die AfD noch für die radikale Abkehr von der EU gekämpft, und Weidel selbst hatte im Sommer dieses Jahres den Eindruck erweckt, sie wolle Deutschland aus dem Euro-Raum herausführen. Stattdessen plädiert sie nun für eine radikale Neuordnung der EU mit dem Ziel, die Brüsseler Institutionen zugunsten der Mitgliedstaaten zu entmachten.

Das Ziel offenbar: die AfD für Koalitionen zu öffnen

Während ihre Partei zu Hause mit den Folgen des Hackerangriffs kämpfte, stellte Alice Weidel sich mit ihrem Auftritt im Straßburger Parlamentsgebäude hinter ein Positionspapier der AfD-Europaabgeordneten René Aust und Alexander Sell, das im September in den Parteigremien beraten worden war. Zusammen mit den beiden trat sie vor die Medien. Das Papier der Abgeordneten verfolgt offensichtlich das Ziel, die AfD sowohl in Europa als auch in Deutschland für Koalitionen zu öffnen. Ob es in der Partei wirklich mehrheitsfähig ist, muss sich erst noch erweisen.

Alice Weidel sucht wohl vor allem Anschluss an Marine Le Pen, die Führungsfigur der europäischen Rechten. Die Vorsitzende des Rassemblement National (RN) hatte am Rande des jüngsten EU-Gipfels ihr Europaprogramm für die französischen Präsidentschaftswahlen vorgestellt und dabei ebenfalls das Bild eines Europas gezeichnet, in dem die nationalen Regierungen wieder mehr Macht erhalten müssen. Sie verwies dabei auf die in den nächsten Monaten anstehenden Wahlen in Spanien, Frankreich, Polen und Italien, die mit Siegen der rechten Parteien den Weg frei machen sollten für ein Europa der „echten Demokraten und Patrioten“.

2029 soll die „patriotische Mehrheit“ im Deutschland und in Europa stehen, so der Wunsch

Le Pen zählt die AfD derzeit nicht zu diesem Lager. Sie hat sich zuletzt geweigert, auf europäischer Ebene mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Dahinter steht die Furcht, die radikalen Positionen der AfD vor allem in der Migrationspolitik könnten ihr auf dem Weg ins Amt der Präsidentin schaden. Deshalb gehört die AfD im Europaparlament auch nicht der Fraktion der „Patrioten“ an, die von Le Pens Adjutant Jordan Bardella geführt wird. Die AfD fand stattdessen Unterschlupf in der ultrarechten Fraktion namens „Europa der Souveränen Nationen“ (ESN). Wenn es im Europaparlament zu Mitte-Rechts-Mehrheiten kommt, legen die Konservativen und Christdemokraten von der Europäischen Volkspartei (EVP) Wert darauf, dass es nicht auf die Stimmen dieser ESN ankommt.

Das AfD-Papier nimmt nun Bezug auf das Jahr 2029, in dem sowohl Bundestagswahlen als auch Europawahlen stattfinden. Im Europaparlament könnte sich danach eine „patriotische und rechte Mehrheit“ ergeben, so heißt es. Verbunden mit einer von der AfD-geführten Bundesregierung könne sich die Möglichkeit für einen grundlegenden Umbau der EU ergeben.

Europawahlen abschaffen – und, klar, Gas aus Russland kaufen...

Die Europawahlen sollen dem Programm zufolge abgeschafft werden. Vielmehr sollten die Europaabgeordneten, wie in den Anfängen des vereinigten Europas, von den nationalen Parlamenten ins Europaparlament entsandt werden. Die EU-Kommission, derzeit von Ursula von der Leyen geführt, müsse sich von ihrer Rolle als Impulsgeberin europäischer Politik verabschieden und strikt auf Verwaltungsaufgaben beschränken. Weidel stellt die Kommission als ein Organ dar, das eine Art Diktatur in Europa ausübt und unternehmerische wie persönliche Freiheiten einschränkt. Auch der Europäische Gerichtshof würde entmachtet. Und die Mitgliedstaaten sollen mehr Möglichkeiten erhalten, sich aus der gemeinsamen Politik zu verabschieden („opt-out“).

Derartige weitreichende Reformen können von den Mitgliedstaaten nur einstimmig beschlossen werden. Als Druckmittel will die AfD offenbar die deutschen Beitragszahlungen verwenden. Deutschland müsse sich aus seiner Rolle als „Zahlmeister“ der EU verabschieden, heißt es in dem Papier. Der EU-Haushalt solle radikal schrumpfen. Was den Euro betrifft, so müsse er auf ein tragfähiges Fundament „aus Eigenverantwortung und Haftung“ gestellt werden.

In Migrationsfragen schlägt das AfD-Papier einen vergleichsweise gemäßigten Ton an. Von „Remigration“, also der Abschiebung von Migranten selbst mit deutscher Staatsbürgerschaft, ist nicht die Rede. Man werde sich an der gemeinsamen Asylpolitik beteiligen, so heißt es – mit Ausnahme des Solidaritätsmechanismus, der die solidarische Verteilung geflüchteter Menschen unter den Mitgliedstaaten vorsieht. Das reklamieren auch die konservativ geführten Regierungen in Polen und Ungarn für sich.

Alice Weidel allerdings schlug in Straßburg die aus Deutschland gewohnten Töne an. Die europäischen Außengrenzen seien de facto seit 2015 offen, Deutschland werde „von migrantischen Tätergruppen überrollt“. Deshalb gelte es zunächst einmal, die Binnengrenzen zu schützen.

Weidel stellte sich in Straßburg auch Fragen von Abgeordneten anderer Fraktionen. Ein konservativer Pole hielt ihr vor, sein Land fühle sich von Russland in seiner Existenz bedroht - wie das mit der russlandfreundlichen Haltung der AfD zusammenpasse? Die AfD-Chefin, die zuvor erklärt hatte, eine AfD-Regierung werde mit den europäischen Partnern „auf Augenhöhe“ zusammenarbeiten, antwortete ihm: Ihre Partei verfolge zuallererst deutsche Interessen, und Deutschland sei eben auf russisches Gas angewiesen. Die AfD und Europa – es bleiben noch viele Fragen offen.