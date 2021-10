In einem diplomatischen Konflikt mit Paris hat Algerien zwei französischen Militärflugzeugen den Überflug über sein Territorium verwehrt. Ein Sprecher des französischen Generalstabs sagte am Sonntag, eine offizielle Mitteilung hierzu liege aber nicht vor. Bereits am Samstag hatte Algerien seinen Botschafter aus Paris zu Konsultationen zurückberufen. Die ehemalige französische Kolonie ist verärgert über Aussagen, die die Zeitung Le Monde Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zugeschrieben hat. Demnach hatte Macron kritisch von einer neuen Geschichtsschreibung nach der Unabhängigkeit Algeriens gesprochen, die sich nicht auf Wahrheiten, sondern auf einen Diskurs des Hasses auf Frankreich stütze. Algerien wies die Aussagen "entschieden" zurück.