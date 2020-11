Abstimmung über das "neue Algerien": In den Wahlbüros, hier in der Hauptstadt Algier, mussten die Bürger mit ihrem Fingerabdruck in den Wählerlisten die Teilnahme am Verfassungsreferendum bestätigen.

Von Moritz Baumstieger, München

Den Kampf um die Bilder nahmen die Propagandisten der Regierung bereits am Morgen auf. Kurz nachdem am Sonntag in Algerien die 60 000 Wahllokale öffneten, zeigte der regierungsnahe Sender Ennahar Szenen eines Wettrennens aus der nordalgerischen Stadt Mila: Dort spurteten junge Männer in einen Hof; jeder, so schien es, wollte der Erste sein, der seine vaterländische Pflicht erfüllt und sein Votum über die Verfassungsänderung abgibt.

Präsident Abdelmajid Tebboune, der im Dezember 2019 als Nachfolger des greisen Abdelaziz Bouteflika ins Amt gekommen war, hatte mit der überarbeiteten Verfassung nicht weniger als "ein neues Algerien" versprochen. Um seine Bürger am patriotischen Ehrgefühl zu packen, ließ er das Referendum auf ein symbolträchtiges Datum ansetzen: Am 1. November vor 66 Jahren hatte Algerien seinen Unabhängigkeitskampf gegen die französischen Kolonialherren begonnen, "November 1954 Befreiung, November 2020 Veränderung" war nun die Abstimmung überschrieben.

Corona und Boykott-Aufrufe führen zur niedrigsten Wahlbeteiligung in der Geschichte des Landes

Als am Montag der Leiter der Wahlbehörde vor die Presse trat, hatte die Regierung den Kampf um die Bilder aber verloren. In Erinnerung bleiben wird vielen Algeriern eher die Folie seiner Präsentation, die die offizielle Wahlbeteiligung zeigte - und im scharfen Kontrast zu den TV-Bildern vom Sonntag stand: Nur 23,7 Prozent der Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben. Dass nun der Aufbruch in eine neue Zeit mit der niedrigsten Wahlbeteiligung in der Geschichte des Landes beginnt, liegt zum einen daran, dass trotz Corona-Pandemie die Stimmabgabe nicht per Briefwahl möglich war. Zum anderen an den vielen Boykottaufrufen, die es im Vorfeld gegeben hatte.

Die Protestbewegung, die bis zum Beginn der Pandemie ein Jahr lang Woche für Woche Hunderttausende auf die Straßen gebracht hatte, konnte in dem ohne Bürgerbeteiligung ausgearbeiteten Verfassungsentwurf nur sehr wenig von einem neuen, aber sehr viel vom alten Algerien erkennen: einen weiterhin übermächtigen Präsidenten, eine nur vage umrissene Rolle der Armee, die dem Militär Raum für politische Einflussnahme lässt, kaum Verbesserungen, was Bürgerrechte und Demokratisierung angeht. Von denen, die dennoch abstimmten, lehnte fast ein Drittel die neue Verfassung ab - Tebbounes Neustart befürworteten gerade mal 66,8 Prozent.

Vom Präsidenten selbst gab es am Montag zunächst keine Reaktion. Tebboune, 74 Jahre alt und ein starker Raucher, war am Mittwoch nach Deutschland gebracht worden. Websites, die den Flugverkehr aufzeichnen, zeigten den Weg eines für Patiententransporte geeigneten Kleinflugzeugs von Algier nach Köln-Bonn. Während Tebbounes Büro sich bis heute nicht zur Ursache der gesundheitlichen Probleme des Präsidenten geäußert hat, twitterte das Außenministerium Saudi-Arabiens am Freitag Genesungswünsche - Tebboune möge seine Corona-Erkrankung bald überwinden. Auch das erinnert viele eher an das alte denn an ein neues Algerien: Das Rätselraten über den Gesundheitszustand des Präsidenten war unter Bouteflika Standard. Nach einem Schlaganfall war er in seinen letzten sieben Amtsjahren nicht mehr öffentlich aufgetreten.