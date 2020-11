Mehr als anderthalb Jahre nach dem Rücktritt des Langzeitpräsidenten Abdelaziz Bouteflika hat in Algerien eine Abstimmung über eine neue Verfassung begonnen. Rund 24 Millionen Bürger waren am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Befürworter sehen in den Reformen einen wichtigen Schritt zu mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Gegner beklagen eine Stärkung der Regierung und mehr Autokratie. Ergebnisse wurden an diesem Montag erwartet. In der Hauptstadt Algier schien die Beteiligung zunächst gering zu sein. Die Änderungen begrenzen unter anderem die Amtszeit des Präsidenten auf zwei Wahlperioden von je fünf Jahren. Sie verpflichten ihn auch, einen Regierungschef aus dem stärksten Block im Parlament zu wählen. Bouteflikas Nachfolger Abdelmadjid Tebboune befindet sich zur ärztlichen Behandlung in Deutschland.