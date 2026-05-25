Vor sieben Jahren verlor der linke Premier sein Amt. Vor drei Jahren verließ er die Politik, er schrieb seine Memoiren. Genug der Pause. An diesem Dienstag stellt er in Athen seine neue Partei vor.

Jetzt wird er bald 52 und trägt immer noch keinen Schlips. Elf Jahre ist es her, da wurde Alexis Tsipras, damals Chef der linken Syriza, griechischer Premier. Und verkündete, er könne den Zustand an seinem Hals ja ändern. Allerdings nur, wenn die Gläubiger seinem Land einen Schuldenschnitt gewähren.