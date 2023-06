Von Silke Bigalke, Moskau

Plötzlich war dann auch noch der Bildschirm schwarz in diesem höchst ungewöhnlichen Gerichtsprozess, den die Presse nur per Videoübertragung verfolgen durfte. Einige Journalisten waren extra zur Strafkolonie 6 in Melechowo gereist, wo Alexej Nawalny eine mehr als neunjährige Haftstrafe absitzt. Außergewöhnlich ist der neue Prozess gegen ihn schon allein deswegen, weil der Oppositionelle das Straflager dafür nicht verlassen darf. Stattdessen waren der Richter des Moskauer Stadtgerichts, die Staatsanwältin und Nawalnys Verteidiger zur Strafkolonie etwa 240 Kilometer östlich von Moskau gekommen.

In den provisorischen Gerichtssaal durften weder die Presse noch Nawalnys Eltern. Stattdessen wurden sie hinter den Gefängnismauern in einen Raum mit Bildschirm geführt, auf den das Verfahren übertragen wurde. Seit Monaten nimmt Nawalny nur über Videoschalte an Gerichtsprozessen teil, die ihn betreffen, er darf das Lager mit strengem Regime nie verlassen, als wäre er ein Schwerbrecher. Im Raum für die Presse sei der Ton nun so schlecht gewesen, berichtete ein Korrespondent der Nachrichtenseite Mediazona, dass man kaum ein Wort verstehen konnte. Offenbar diskutierten Staatsanwalt und Richter darüber, den gesamte Prozess als geheim einzustufen, als die Verbindung unvermittelt abbrach.

Nawalny soll zu Extremismus aufgerufen haben, so ein Vorwurf

Nawalny ist bereits mehrfach verurteilt worden, wegen angeblichen Betrugs, Verleumdung, Verstoßes gegen Bewährungsauflagen. Im neuen Prozess geht es erstmals um politische Vorwürfe: Er soll den Nationalsozialismus verharmlost und zu Extremismus aufgerufen, Minderjährige gefährdet und außerdem extremistische Organisationen gegründet und finanziert haben. Sämtliche Organisationen Nawalnys wurden 2021 als extremistisch verboten, da saß er selbst bereits in Haft. Und sein Team hatte das Netzwerk sicherheitshalber Monate vor dem absehbaren Verbot aufgelöst, um Nawalnys Mitarbeiter zu schützen. Viele gingen ins Exil.

Eine, die geblieben ist, wurde vergangene Woche zu siebeneinhalb Jahren Straflager verurteilt. Lilija Tschanyschewa, 41, war im November 2021 die Erste gewesen, die wegen "Gründung einer extremistischen Organisation" festgenommen wurde. Sie hatte Nawalnys regionales Büro in Ufa geleitet, allerdings auch dieses bereits Monate zuvor geschlossen. Der Prozess gegen sie wurde als geheim eingestuft, ihre Schlussworte machten Nawalnys Unterstützer später im Internet öffentlich. "Putin bedeutet Korruption, niedrige Löhne, eine abstürzende Wirtschaft und steigende Preise", sagte die frühere Wirtschaftsprüferin vor Gericht. "Putin - das ist Krieg!"

"Hier, jetzt, tue ich den unangenehmen Teil meines Lieblingsjobs", schrieb Nawalny

Auch Nawalny hat den Krieg im Straflager wiederholt verurteilt, Helfer veröffentlichen seine Texte auf Twitter und Instagram. Zum Jahrestag im Februar nannte Nawalny ihn "einen ungerechtfertigten Angriffskrieg unter lächerlichen Vorwänden". Die Schikanen innerhalb der Strafkolonie können schlimmer kaum werden, regelmäßig klagt sein Team, dass Nawalny notwendige medizinische Hilfe vorenthalten werde. Die meiste Zeit verbringt er inzwischen in einer engen, besonders spartanisch eingerichteten Strafzelle, in die Gefangene eigentlich nicht länger als 15 Tage eingesperrt werden dürfen. Doch Nawalny wird mit kurzen Unterbrechungen immer wieder dorthin zurückgebracht. Auch seinen 47. Geburtstag Anfang Juni verbrachte er dort.

Wer in die Strafzelle muss, schrieb er damals, werde vorher von einem Psychologen untersucht, "um sicherzugehen, dass man sich nicht erhängt". Der Psychologe habe ihm trotz allem "gute Laune" attestiert und Nawalny schrieb, dass diese echt sei und nicht gespielt. Er glaube, dass es irgendwann "ungefährlich" und normal sein werde, in Russland die Wahrheit auszusprechen - bis dahin betrachte er seine Situation nicht als Last, sondern als seinen Job. Jede Arbeit habe eben unangenehme Seiten. "Hier, jetzt, tue ich den unangenehmen Teil meines Lieblingsjobs", schrieb er. An seinem Geburtstag protestierten Menschen weltweit gegen seine Inhaftierung, in Russland gingen einzelne Mutige für ihn auf die Straße. Die Polizei nahm mehr als 120 Menschen fest, nur weil sie Ballons trugen, auf denen "Happy Birthday" stand, oder Schilder mit der Aufschrift: "Du bist nicht allein".

Nawalny selbst rechnet nicht damit, aus dem Gefängnis entlassen zu werden, solange Putin Präsident ist. Schon vor Monaten schrieb er, dass die neuen Vorwürfe bis zu dreißig Jahren Haft für ihn bedeuten könnten.