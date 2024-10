Rezension von Silke Bigalke

Alexej Nawalny ließ Fragen nicht gerne offen. Für Vertuschung war der Kreml zuständig, Nawalny stand für Transparenz, so sah er es. Im Februar starb der Oppositionelle in einem sibirischen Straflager, nach drei Jahren Haft unter oft lebensbedrohlichen Bedingungen. Sein Team will nun herausfinden, was genau ihn umgebracht hat. Eine andere große Frage aber konnte nur Nawalny selbst beantworten: Wie schafft es einer, seinem eigenen Ende derart furchtlos entgegenzugehen wie er?