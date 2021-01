Von Silke Bigalke, Moskau

Schon am Tag, bevor Alexej Nawalny in Moskau landen sollte, stellte die Polizei Absperrgitter auf. Am Flughafen Wnukowo standen am Samstagabend schwere Einsatzwagen im Schnee. Sonntagmittag kam die Verstärkung, stauten sich Mannschaftswagen und Gefangentransporter vorsorglich vor dem Flughafengebäude. Sie warteten dort wahrscheinlich nicht nur auf Nawalny, dem in Russland die Festnahme droht.

Der Oppositionspolitiker hatte seine Anhänger aufgefordert, ihn am Flughafen zu treffen. Im August war Nawalny zur Behandlung nach Deutschland geflogen worden, nachdem er mit einem militärischen Nervenkampfstoff vergiftet worden war. Auf eine Facebook-Einladung seines Teams, ihn am Sonntagabend in Wnukowo abzuholen, antworteten mehr als 9000 Menschen.

Ebenfalls schon am Samstag besuchten Polizisten mehrere Oppositionelle und warnten sie davor, der Einladung zu folgen. Die Flughafenverwaltung verbot Journalisten, vom Gelände aus zu berichten und begründete das mit der Coronapandemie. Sie warnte vor einer "ungenehmigten Massenveranstaltung", als die jegliche Menschenansammlung gerade gilt. Ins Gebäude wurde am Samstag nur eingelassen, wer ein Ticket vorzeigen konnte. Mehrere Unterstützer Nawalnys nahm die Polizei bereits auf ihrem Weg nach Moskau fest.

Nawalny selbst steht inzwischen auf der Fahndungsliste. Am Donnerstag erklärte die russische Strafvollzugsbehörde, sie sei dazu verpflichtet, ihn festnehmen, bis ein Gericht über ihn entscheide. Der Oppositionspolitiker soll gegen Bewährungsauflagen in einem alten, umstrittenen Betrugsfall verstoßen haben. In einem weiteren Fall wird gegen ihn ermittelt, weil er angeblich Spendengelder veruntreut haben soll. Alles erfunden, sagt Nawalny. Ihm drohen mehrjährige Haftstrafen.

Die Deutschen seien "liebe Leute", schreibt Nawalny zum Abschied

Gegen die Geheimdienstmitarbeiter, die im Verdacht stehen, Nawalny vergiftet zu haben, wird indes nicht ermittelt. Die russische Regierung argumentiert weiterhin, es würden Beweise für ein Verbrechen fehlen. Bisher verwies sie dabei gerne auf vier russische Rechtshilfeersuche an Deutschland. Die hat das Bundesamt für Justiz nun beantwortet und Vernehmungsprotokolle nach Moskau geschickt. Berliner Staatsanwälte hatten Nawalny dafür als "Opferzeugen" befragt.

Die russischen Behörden werden sich damit zwar kaum zufriedengeben. Ihre Ermittler wollte Nawalny bei der Befragung in Deutschland verständlicherweise nicht dabei haben. Auch seine medizinischen Befunde haben die deutschen Behörden nicht herausgegeben. Dennoch: Russland lägen nun alle Informationen vor, die es für eine strafrechtliche Ermittlung brauche, darunter auch Blut- und Gewebeprobe, sagte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums.

Nawalny verabschiedete sich am Samstag auf Instagram mit einem "Danke Freunde!" bei den Deutschen. Die seien "wirklich liebe Leute" mit Sinn für Humor, schrieb er. Der Kremlkritiker bedankte sich bei allen, die ihm geholfen haben, bei Ärzten und Physiotherapeuten, bei Polizisten und sogar bei den Staatsanwälten, die ihn befragten.