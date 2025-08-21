Gemeinsam einlochen, regelmäßige Textnachrichten, breiter Südstaatenakzent: Der finnische Präsident Stubb hat eine recht enge Beziehung zu Donald Trump – und nutzt sie für diplomatische Zwecke.

Von Alex Rühle, Stockholm

Ende März war er plötzlich in Mar-a-Lago. In Golfkleidung. Neben Donald Trump. Der finnische Präsident Alexander Stubb gab danach recht lässig bekannt, er habe mit seinem Amtskollegen gefrühstückt, eine Runde gespielt und danach zu Mittag gegessen. Trump schwärmte, Stubb sei ein hervorragender Golfer, und ließ den Kauf mehrerer finnischer Eisbrecher anweisen.