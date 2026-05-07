Wenn er will, kann der 2,06-Meter-Mann Alexander Schweitzer auch abtauchen. Als am Wahlabend im März die Hochrechnungen die CDU immer klarer als Gewinnerin auswiesen, war der SPD-Ministerpräsident einfach verschwunden. Anderthalb Stunden lang mussten die Genossen in Mainz sich an Bier- und Weißweingläsern festhalten, bis ihr gescheiterter Spitzenkandidat auf die Bühne kam, blass und emotional, und konstatierte: „Wir haben gekämpft wie die Löwen.“ Seinen eigentlich für den Morgen danach geplanten Auftritt in Berlin blies Schweitzer ab. Bloß keine Bilder mit Blumenstrauß produzieren, die an ein Begräbnis erinnern.