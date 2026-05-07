Zum Hauptinhalt springen

Alexander SchweitzerIn die zweite Reihe geht er nicht

Lesezeit: 2 Min.

Alexander Schweitzer, seit knapp zwei Jahren Ministerpräsident in Mainz. Aber nicht mehr lange.
Alexander Schweitzer, seit knapp zwei Jahren Ministerpräsident in Mainz. Aber nicht mehr lange. Hannes P. Albert/dpa

In anderthalb Wochen muss der rheinland-pfälzische Ministerpräsident sein Amt abgeben. Nun hat er sich zum SPD-Fraktionschef wählen lassen. Mit anderen Worten: Er nimmt einen neuen Anlauf.

Von Kathrin Wiesel-Lancé

Wenn er will, kann der 2,06-Meter-Mann Alexander Schweitzer auch abtauchen. Als am Wahlabend im März die Hochrechnungen die CDU immer klarer als Gewinnerin auswiesen, war der SPD-Ministerpräsident einfach verschwunden. Anderthalb Stunden lang mussten die Genossen in Mainz sich an Bier- und Weißweingläsern festhalten, bis ihr gescheiterter Spitzenkandidat auf die Bühne kam, blass und emotional, und konstatierte: „Wir haben gekämpft wie die Löwen.“ Seinen eigentlich für den Morgen danach geplanten Auftritt in Berlin blies Schweitzer ab. Bloß keine Bilder mit Blumenstrauß produzieren, die an ein Begräbnis erinnern.

Zur SZ-Startseite

Rheinland-Pfalz
:Das steht im Koalitionsvertrag von CDU und SPD

Knapp sechs Wochen nach der Wahl in Rheinland-Pfalz steht fest: CDU und SPD wollen miteinander regieren.  Alle Fragen sind in Mainz aber noch nicht geklärt.

SZ PlusVon Kathrin Wiesel-Lancé

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite