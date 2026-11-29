Zumindest aus Sicht eines Parlamentarismusforschers ist der Ablauf der aktuellen Rentendebatte eine wirklich spannende Sache. „Sehr ungewöhnlich“, sagt Sven T. Siefken, Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, und meint damit die Tatsache, dass Bundessozialminister Alexander Schweitzer (SPD) am Freitag einen Entwurf für die geplante Rentenreform veröffentlicht hat , der innerhalb der Regierung noch nicht fertig abgestimmt war.

In Koalitionskreisen ist mit Blick auf das Verfahren sarkastisch von einer „öffentlichen Frühkoordinierung“ die Rede. Weil es nicht gelungen ist, sich in der üblichen Frühkoordinierung hinter verschlossenen Türen zu einigen, wird die Union nun mit Schweitzers Entwurf öffentlich unter Druck gesetzt. Das Ziel der SPD? Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren in möglichst großem Umfang zu retten – obwohl die gemeinsame Rentenkommission ihre Abschaffung empfohlen und Schweitzers Vorgängerin Bärbel Bas die Vorschläge als „Gesamtkunstwerk“ gepriesen und die komplette Umsetzung versprochen hatte.

Einzigartig ist Schweitzers Vorgehen nicht

Zum Vorgehen Schweitzers sagt Politikwissenschaftler Siefken: „Das widerspricht den Vereinbarungen zur Zusammenarbeit in der Koalition.“ Allerdings sei es kein Verstoß gegen rechtliche Vorgaben und folge dem im Grundgesetz betonten Ressortprinzip. Auch wenn Schweitzers Vorgehen ungewöhnlich ist, einzigartig ist es nicht. Auf Unionsseite geben sie beispielsweise durchaus zu, dass auch Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) mit ihrem Spritpreisdeckel ähnlich vorgegangen sei wie Schweitzer. Den fand die SPD viel zu lasch und es wurde beschlossen, dass Reiche einen neuen Entwurf vorlegen muss.

Das Verständnis für das Vorgehen Schweitzers hält sich in CDU und CSU dennoch in Grenzen. Im Umfeld des Kanzlers ist von einem Affront die Rede und von einer Vorfestlegung, die das weitere Verhandeln nicht leichter mache. Zu dem Zeitpunkt, an dem unter anderem die Süddeutsche Zeitung die Inhalte des Gesetzentwurfs veröffentlicht hatte, kannten dem Vernehmen nach weder das Kanzleramt noch die Spitzen der Unionsfraktion Schweitzers Entwurf. Mit Sorge blicken sie im Kanzleramt auf den SPD-Parteitag Mitte Januar. Sollte es bis dahin keine Einigung zur Rente geben, könnte das Verhandeln mit einer möglichen neuen SPD-Spitze noch schwieriger werden.

Aus der Fraktionsführung heißt es, der Vorgang sei eine Belastung und dazu angetan, die Probleme zu vergrößern. Es sei inakzeptabel, die Union durch Öffentlichkeit unter Druck setzen zu wollen.

Die Union will Schweitzers Entwurf nicht mittragen

Minister Schweitzer, Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU), Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Finanzstaatssekretär Björn Böhning (SPD) hatten sich in den vergangenen Wochen zigmal getroffen. Das Ziel war eine Verständigung, bevor der erste Entwurf vorgelegt wird. Genau das hat nun nicht geklappt. Dass die Unionsfraktion den Entwurf Schweitzers klaglos mittragen wird, darf schon allein deswegen als ausgeschlossen gelten. Schon jetzt heißt es aus der Fraktionsspitze, so wie von Schweitzer vorgeschlagen, werde es auf keinen Fall kommen. Man habe ein Interesse daran voranzukommen, aber nicht auf dieser Basis.

Aus dem Kanzleramt ist allerdings auch zu hören, eine öffentliche Frühkoordinierung sei zwar nicht die feine englische Art. Andererseits habe die Union ja durchaus mit Nachdruck einen Entwurf gefordert – nun sei dieser etwas öffentlicher geliefert worden als gedacht. Der Knackpunkt sei weiter die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren; andere Dinge aber, auf die man sich schon geeinigt hatte, seien in dem Entwurf enthalten. Die Gespräche der Gruppe um Warken und Schweitzer würden nun zeitnah fortgeführt, nach SZ-Informationen bereits an diesem Montag.

Gewünscht war ein Reformentwurf noch vor Weihnachten, kontert man in der SPD

Im SPD-Teil der Regierung finden sie die Aufregung in der Union putzig. Seit Wochen werde doch auf die Vorlage eines Entwurfs gepocht, heißt es, und wenn der Entwurf wie von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gewünscht vor Weihnachten ins Kabinett solle, müssten gemäß der Geschäftsordnung Fristen eingehalten werden. Über die besonders kritischen Details rede man parallel nun eben weiter.

Rein formal gebe es keinen Verstoß gegen die gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien, betont auch Politikwissenschaftler Siefken. Allerdings laufe die Frühkoordinierung mit dem Kanzleramt in der Regel ohne Öffentlichkeitsarbeit ab. Erst, wenn die Kanzleramtschefin ihr Okay gibt, kann ein Referentenentwurf in die Ressortabstimmung gehen. Dann wird der Entwurf in der Regel öffentlich gemacht, alle betroffenen Ministerien nehmen Stellung, es werden Korrekturen eingearbeitet, und am Ende beschließt ihn das Kabinett, bevor der Bundestag dran ist.

Auch inhaltlich hat die Union Bedenken

Während Schweitzer mit Blick auf seinen Entwurf von einem Kompromissangebot spricht, ist die Union nicht nur mit seinem Vorgehen nicht einverstanden. Sie hält den Vorschlag auch inhaltlich nicht für generationengerecht und fragt sich, wie die Finanzierungslücke geschlossen werden soll, wenn die Zahl der abschlagsfreien Frührentner nur um etwa ein Viertel sinkt.

„Es ist die Aufgabe des Bundesarbeitsministers, die größte Reform unseres Sozialstaates mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und Seriosität anzugehen und zu einem Abschluss zu bringen“, sagte etwa CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann. Medienarbeit zu unabgestimmten Gesetzentwürfen sei wenig hilfreich. Und nachdem der Sprecher von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch auf eine Umfrage verwiesen hatte, dass die Mehrheit der Bürger gegen die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren sei, konterte der stellvertretende Vorsitzende der Rentenkommission, Pascal Reddig (CDU), auf der Plattform X: „Ihr leugnet seit Jahren, wie das Land in vielen Fragen tickt, z.B. in der Migrationspolitik. Begründet eure mangelnde Reformbereitschaft einfach ehrlich, bitte nicht mit Meinungsumfragen.“

Siefken setzt sich seit Jahren mit der Entstehung von Gesetzen auseinander und hat einen digitalen Atlas für politische Prozesse erarbeitet. Er sagt zwar, dass das Vorgehen Schweitzers, den Entwurf direkt nach dem Beschluss des Bundeshaushalts für 2027 zu veröffentlichen, die Einigung erschwere. Er weist aber auch auf das Vorpreschen einiger Unionsabgeordneter hin, die mitten in die laufenden Verhandlungen hinein ihre Idee einer „Respekt-Rente“ öffentlich gemacht und vorgeschlagen hatten, dass nur noch Geringverdiener mit bis zu 3000 Euro Einkommen die abschlagsfreie Frührente vollständig bekommen sollen. Auch das sei unüblich, sagt Siefken, dass während der Erarbeitung eines Gesetzentwurfs eine Gruppe Abgeordneter mit einem eigenen Konzept an die Öffentlichkeit gehe.

„Deutlich wird jedenfalls, wie schwach das Vertrauen innerhalb der Koalition ist.“ Auch für das Vertrauen der Bürger in die Regierung seien solche Konflikte nicht förderlich, „denn die Menschen wollen derzeit nicht neue Diskussionen und Konflikte sehen, sondern Entscheidungen und Ergebnisse.“ Ein Gesetzentwurf durchlaufe mehr als 20 Versionen. Da helfe es nicht, so zu tun, als wäre alles ganz einfach, sagt der Wissenschaftler. „Aber ebenfalls schlecht ist es, wenn an jedem dieser Schritte neue Diskussionen anfangen.“