Alexander Schweitzer zögert. Er steht am Rand einer hippen Halle, in der das Digitalministerium eine Konferenz veranstaltet. Der neue Arbeitsminister soll hier reden, die Moderation ruft ihn und weitere Gäste nach vorne, Begrüßungsmusik wummert durch den Saal. Aber Schweitzer bleibt stehen – bis sich jemand aus der Gruppe einen Ruck gibt und losläuft zur Bühne. Jetzt folgt auch der Arbeitsminister.

Dieser Tage hat Schweitzer seine ersten Auftritte. In einem neuen Amt muss sich jeder erst einmal orientieren, wie die Dinge laufen. Zumal Schweitzer recht überraschend ins Amt gekommen ist. Als die SPD ihn als Nachfolger von Bärbel Bas vorstellte, war er so spontan in Berlin, dass er keinen richtig guten Anzug dabeihatte, um zum Bundespräsidenten zu gehen, sagte er der Zeitung Rheinpfalz. Zum Glück kenne er einen Berliner Laden, der seine Maße führe, sagte der 2,06 Meter große Schweitzer. „Das war meine Rettung.“

Im Arbeitsministerium warten schwierige Aufgaben. Der SPD-Politiker muss den Rentenstreit der Regierung klären. SPD und CSU wollen die Vorschläge der Rentenkommission nicht alle umsetzen, doch viele in der Unionsfraktion fordern genau das. Und da gibt es noch ein zweites Problem in Schweitzers Zuständigkeit: Die Sozialbeiträge werden künftig deutlich steigen. Neue Hochrechnungen zeigen, dass dem neuen Minister bei der Arbeitslosenversicherung ein Milliardenrisiko droht.

Bald springen die Sozialbeiträge nach oben. Wie wird Schweitzer damit umgehen?

Schon 2028 steigen die Rentenbeiträge auf rund 20 Prozent. Die Hälfte davon zieht die Rentenkasse den Arbeitnehmern vom Brutto ab, die Hälfte schlägt sie den Arbeitgeberkosten auf. Das Jahr 2028 ist ein Kipppunkt der deutschen Demografie. Die Babyboomer sind dann zahlreich in Rente und fehlen auf dem Arbeitsmarkt, sodass der Rentenbeitrag nach oben springt, um rund 1,5 bis zwei Prozentpunkte. Wie stark die Belastung wird, hängt vom Wirtschaftswachstum und von der Rentenreform ab. Sie könnte etwa durch ein Aus der sogenannten Rente mit 63 zwar die Beiträge schonen. Die Kapitalrente, die später die Rente spürbar erhöhen soll, kostet aber neue Beiträge.

Ähnlich düster sieht die Vorschau für die Arbeitslosenversicherung aus. Das ist neu. Denn eigentlich ist der Beitrag dafür seit der Finanzkrise 2008 recht stabil geblieben, das ist arbeitsmarktpolitisch eine Ewigkeit. Doch mittlerweile schlägt die schlechte Wirtschaft durch. Bisher konnte die Regierung das noch übertünchen, manche würden es vielleicht schon Tricksen nennen: Die Bundesregierung gibt der Bundesagentur für Arbeit Kredite, damit die Beiträge nicht steigen müssen. Mittlerweile schuldet die Bundesagentur den Steuerzahlern rund zehn Milliarden Euro, nächstes Jahr sollen noch mal fünf dazukommen. Das Arbeitslosengeld von 60 Prozent des früheren Lohns finanziert sich teilweise auf Pump.

Das kann natürlich nicht immer so weitergehen. Ökonomen vom IGES-Institut haben für die arbeitgeberfinanzierte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft diese Woche ausgerechnet, was passiert, wenn die Bundesagentur die Kredite tilgt: Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung wird stark steigen. Selbst eine top laufende Wirtschaft würde den Anstieg kaum bremsen.

Es gibt wenig Alternativen zu diesem Beitragsanstieg, die politisch zudem schwierig bis unmöglich erscheinen. Die Regierung könnte die Darlehen in einen Steuerzuschuss umwandeln, das würde allerdings den Bundeshaushalt stark belasten – vermutlich zu stark. Ansonsten könnte die Regierung nur noch beim Arbeitslosengeld kürzen.

Wahrscheinlich ist also dieses Szenario: Beide Sozialsysteme in Schweitzers Bereich werden die höchsten Stände seit Jahrzehnten erreichen, wenn 2029 gewählt wird. Volkswirtschaftlich ist das hinderlich. Höhere Abgaben verteuern das Leben, weil den Menschen weniger Netto bleibt. Und Arbeitsplätze werden kostspieliger, das lähmt das Wachstum.

Für die Stimmung in der Bundesregierung ist das ebenfalls heikel, weil sich ein parteipolitischer Riss auftut. Denn die Beiträge für die Krankenkassen und die Pflege könnten durch Sparpakete stabil bleiben. Das verantwortet Gesundheitsminister Carsten Linnemann, und der ist von der CDU. Die Union könnte somit die Sozialdemokraten unter Druck setzen: Wir Schwarzen liefern, ihr Roten nicht.

Lebenslanges Lernen lehnt Schweitzer als Floskel ab: Das klinge wie lebenslänglich

Unternehmensvertreter hoffen auf Schweitzers Erfahrung als Landespolitiker. In Rheinland-Pfalz, so hat es sich bis in die Hauptstadt herumgesprochen, habe er sich für Firmen eingesetzt. So einer müsse doch wissen, dass die Sozialbeiträge nicht immer weiter steigen könnten.

Auf der Konferenz des Digitalministeriums gibt sich der Neue, nachdem er sich auf die Bühne getraut hat, wirtschaftsnah. Das Arbeitsministerium gilt eigentlich als Vertreter von gewerkschaftlichen Interessen. Natürlich sagt auch Schweitzer direkt, dass er sich um die Arbeitnehmer kümmern wolle. Ihm gehe es um die „Mehrzahl der Menschen“, und das seien eben die Angestellten.

Dann ergänzt er allerdings etwas Verblüffendes für einen Arbeitsminister: Er ruft dazu auf, sich selbständig zu machen. Kapitalisten zu werden, das haben Gewerkschafter in 1.-Mai-Reden wohl noch nie skandiert. Aber Schweitzer sagt, es gebe nicht nur die Perspektive, ein Leben lang angestellt zu sein. Man könnte auch sagen: „Ich kann gründen, mich als Unternehmerin oder als Unternehmer engagieren.“ Schweitzer wirbt außerdem dafür, in andere Berufe zu wechseln. Das sei kein „Unfall der Biografie“, sondern das neue Normal. Die Floskel vom lebenslangen Lernen lehne er aber ab, aus sprachlichen Gründen: Das klinge so wie lebenslänglich.

Schweitzer betont, er sei als ehemaliger Landespolitiker praktisch eingestellt, und kündigt an, diese Haltung ins Arbeitsministerium mitzunehmen. Dort brauche es ein Miteinander mit den Unternehmern, kein Gegeneinander. „In meinem Ressort bekommen wir die Dinge nur hin, wenn es unternehmerisch gut läuft und die Unternehmen sich gut begleitet fühlen“, sagt Schweitzer. Auf der Konferenz des Digitalministeriums bekommt er Applaus.