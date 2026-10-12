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ProfilDer neue Arbeitsminister muss jetzt Reformen umsetzen, die er eben noch ablehnte

Lesezeit: 2 Min.

„Nah bei de Leut“ müsse er sein, sagte sein Vorgänger Kurt Beck einmal: Alexander Schweitzer (SPD).
„Nah bei de Leut“ müsse er sein, sagte sein Vorgänger Kurt Beck einmal: Alexander Schweitzer (SPD).
Kai Pfaffenbach/REUTERS

Alexander Schweitzer, Ex-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, kann Bierbänke, Straße, Kneipe – mit Berlin hat er bislang gefremdelt. Das wird spannend.

Von Kathrin Wiesel-Lancé

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Nicht immer hatte Alexander Schweitzer Lust auf Berlin. Nach seiner Niederlage bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Frühjahr sagte er einen eigentlich geplanten Auftritt in der Hauptstadt ab, stieg erst gar nicht in den Flieger. Er wollte lieber keine Bilder mit Blumenstrauß produzieren, die an ein Begräbnis erinnern. Der „Kampf seines Lebens“, wie Schweitzer den Wahlkampf immer wieder genannt hatte, war verloren. Nach mehr als drei Jahrzehnten musste seine SPD aus der Staatskanzlei ausziehen. Den neuen Ministerpräsidenten stellt die CDU.

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